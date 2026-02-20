Καισαριανή: Σήμερα το κρίσιμο ραντεβού μεταξύ εμπειρογνωμόνων και συλλέκτη για τις φωτογραφίες από τις μαζικές εκτελέσεις

Η σημερινή συνάντηση στη Γάνδη το πρώτο βήμα στην προσπάθεια απόκτησης των φωτογραφιών από τις εκτελέσεις στην Καισαριανή

Στο Βέλγιο έχουν μεταβεί εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να διαπιστώσουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας και απεικονίζουν στιγμές από την εκτέλεση στην Καισαριανή των 200 Ελλήνων πατριωτών την Πρωτομαγιά του 1944.

Σήμερα οι εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού αναμένεται να έχουν συνάντηση με τον συλλέκτη που έχει στη συλλογή του τα φωτογραφικά ντοκουμέντα που έβγαλε σε διαδικτυακή δημοπρασία.

Όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο, οι εμπειρογνώμονες σε πρώτη φάση θα προσπαθήσουν να αποτιμήσουν την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής. “Εάν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής τεκμηριώνονται, το Υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της”, τόνιζε σε σχετική ανακοίνωση.

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη κηρύξει τις φωτογραφίες «μνημείο» μέσω του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων Μνημείων, και μπορεί πλέον να διεκδικηθεί το αρχείο από το ελληνικό κράτος. Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι η διαδικασία αποσκοπεί στην προστασία και τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης για μια από τις πιο τραγικές στιγμές της Εθνικής Αντίστασης.

Όπως έχει γίνει γνωστό, οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις των Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή έχουν κατέβει από το eBay, όπου και είχαν αναρτηθεί προς πώληση. Σύμφωνα με έμπειρους συλλέκτες, η αξία των 12 φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων -κομμουνιστών στην πλειοψηφία τους- στην Καισαριανή, εκτιμάται μεταξύ 10 και 30 χιλιάδων ευρώ.

Πού θα γίνει η συνάντηση

Σύμφωνα με το newsit.gr, η συνάντηση με τον Βέλγο συλλέκτη, θα πραγματοποιηθεί σε ουδέτερο σημείο και όχι στην εταιρεία του.

Η έδρα της εταιρείας του κατόχου των επίμαχων φωτογραφιών εντοπίστηκε σε μια περιοχή 30 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της Γάνδης, και πρόκειται για έναν ιδιωτικό χώρο όπου ο ιδιοκτήτης διατηρεί το ηλεκτρονικό του κατάστημα.

Πρόκειται για έναν άνδρα, απόφοιτο Ιστορίας της Τέχνης, που πουλά κυρίως αντικείμενα και έγγραφα που αφορούν το Τρίτο Ράιχ. Φέρεται μάλιστα να έχει πουλήσει περίπου 47.000 αντικείμενα στα χρόνια που δραστηριοποιείται με αυτό το αντικείμενο.

Ο συλλέκτης, επιβεβαίωσε την κατοχή του αρχείου, ωστόσο προτιμά να τοποθετηθεί δημοσίως μόνο μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.