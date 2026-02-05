MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Insieme”: Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με τίτλο «INSIEME» διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, με τους Αναστασία Πατσακίδου (σοπράνο), Φωτεινή Πιλάτου (σοπράνο), Θεόδωρο Βλαχοπάνο (βαρύτονος) και Φοίβο Φίλκα (πιάνο).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 20:00, με άριες και τραγούδια από το μπαρόκ έως τη σύγχρονη εποχή.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1286679

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

Επίθεση Άγκυρας σε Μητσοτάκη για τα 12 μίλια: Απαράδεκτες οι δηλώσεις για επέκταση των χωρικών υδάτων

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Βαρύ πένθος για τη Νίκη Κάρτσωνα – “Έφυγε” από τη ζωή η μητέρα της, Τζένη

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Εκρέμ Ιμάμογλου: Από 15 έως 20 έτη κάθειρξης ζητεί η εισαγγελία Κωνσταντινούπολη για “πολιτική κατασκοπεία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στους Ταγαράδες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του Ευόσμου – Ελέγχθηκαν 73 άτομα και 57 οχήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Θ. Πλεύρης: Tο δόγμα για όσους εισέρχονται παράνομα στη χώρα είναι φυλακή ή επιστροφή