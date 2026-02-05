“Insieme”: Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
THESTIVAL TEAM
Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με τίτλο «INSIEME» διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, με τους Αναστασία Πατσακίδου (σοπράνο), Φωτεινή Πιλάτου (σοπράνο), Θεόδωρο Βλαχοπάνο (βαρύτονος) και Φοίβο Φίλκα (πιάνο).
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 20:00, με άριες και τραγούδια από το μπαρόκ έως τη σύγχρονη εποχή.
Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1286679