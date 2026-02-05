“Insieme”: Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού με τίτλο «INSIEME» διοργανώνει το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, με τους Αναστασία Πατσακίδου (σοπράνο), Φωτεινή Πιλάτου (σοπράνο), Θεόδωρο Βλαχοπάνο (βαρύτονος) και Φοίβο Φίλκα (πιάνο).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο του Πνευματικού Κέντρου, στις 20:00, με άριες και τραγούδια από το μπαρόκ έως τη σύγχρονη εποχή.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: https://thessaloniki.gr/?p=1286679