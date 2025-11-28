Ημερίδα με τίτλο “Τέχνη & Διαγώνιος: Προσεγγίσεις στο έργο τους” σήμερα στο Τελλόγλειο

Με δέκα ειδικές εισηγήσεις προσεγγίζεται το έργο της «Τέχνης» και της «Διαγωνίου» στην πρώτη ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Τελλόγλειο στο πλαίσιο της μεγάλης έκθεσης «Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου από τις 9:30 το πρωί, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου και έχει τίτλο «“ΤΕΧΝΗ» & «ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ”: προσεγγίσεις στο έργο τους», ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν με χαιρετισμούς από την Ομ. Καθηγήτρια ΑΠΘ και Γενική Διευθύντρια του Τελλογλείου, Αλεξάνδρα Γουλάκη – Βουτυρά, και την Προϊσταμένη Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αγγελική Χατζηγεωργίου.

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για την «Τέχνη».

«Μια πρώτη προσέγγιση στον εκθεσιακό προγραμματισμό της «Τέχνης» (1960-1981)», είναι το θέμα της εισήγησης που θα κάνει ο Miguel Fernández Belmonte, Δρ. Ιστορίας Τέχνης και Επιμελητής του Τελλογλείου Ιδρύματος.

Ο Άλκης Χαραλαμπίδης, Ομ. Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης ΑΠΘ, θα εισηγηθεί το θέμα «Από το “προτείνω” στο “πραγματοποιώ”. Εμπειρίες μιας θητείας στο Δ.Σ. της “Τέχνης”».

Η εισήγηση της Ευθυμίας Γεωργιάδου-Κούντουρα, Ομ. Καθηγήτριας Ιστορίας της Τέχνης ΑΠΘ έχει τίτλο «Η ανανεωτική πνοή της “Τέχνης” στα καλλιτεχνικά δρώμενα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας».

Η Κάτια Κιλεσοπούλου, Ιστορικός Τέχνης, πρώην έφορος της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, θα αναπτύξει το θέμα «Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη” Κιλκίς, ένα άξιο παράρτημα, που τελικά έγινε Μουσείο».

Ο Μουσικός, π. Καθηγητής του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Ιωάννου, στην εισήγησή του θα αναπτύξει το θέμα με τίτλο «ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ! Η “Τέχνη” Μ.Κ.Ε., η Μουσική και το Συγκρότημα Παλιάς Μουσικής της “Τέχνης”».

Η Ελένη Κατσαβέλη, Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ και ο Μιχάλης Γ. Μπακογιάννης, Αν. Καθηγητής του Τομέα Νεοελληνικών και Συγκριτολογικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ, θα αναπτύξουν το θέμα με τίτλο «Η Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία “Τέχνη”: Όψεις της ιστορίας και της προσφοράς της»

Στο δεύτερο μέρος της ημερίδας θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για την «Διαγώνιο».

Η Ανναρέτα Τουλουμτζίδου, Αρχαιολόγος και Επιμελήτρια του Τελλογλείου Ιδρύματος, θα αναπτύξει το θέμα με τίτλο «Οι εικαστικές καταβολές του Ντίνου Χριστιανόπουλου και η δημιουργία της Μικρής Πινακοθήκης “Διαγώνιος”».

O Ιστορικός Τέχνης, Γραφείο Ειδικών Συλλογών και Ψηφιοποίησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, Αντώνης Σαραγιώτης, θα παρουσιάσει την εισήγηση με τίτλο «Αρχείο Ντίνου Χριστιανόπουλου: το χρονικό της μεταφοράς του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και η αξιοποίησή του».

Ο Τάκης Μαυρωτάς, Ιστορικός και Κριτικός Τέχνης, Διευθυντής Εικαστικού Προγράμματος του Ιδρύματος Β.& Μ. Θεοχαράκη, θα παρουσιάσει το θέμα με τίτλο «Σικελιώτης και Χριστιανόπουλος. Μια γνήσια φιλία ζωγραφικής και ποίησης»

Ο Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας ΑΠΘ, Μάριος-Κυπαρίσσης Μώρος, θα παρουσιάσει την εισήγηση με θέμα «Ανεξερεύνητες σελίδες, αρχειακά ίχνη: Η πρώιμη φάση του Ντίνου Χριστιανόπουλου».

Στη συνέχεια, το σύνολο ιστορικών φλάουτων του Ιονίου Πανεπιστημίου θα παρουσιάσει τη συλλογή πνευστών οργάνων της «Τέχνης» μέσα από ένα σπάνιο πρόγραμμα: “Airs pour la flute”. Μουσική από τον Μεσαίωνα μέχρι το Μπαρόκ για φλάουτο σε έργα των G. de Machaut, H. von Bingen, J.-M. Hotteterre, M. Blavet κ.ά.

Δημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος/τραβέρσο και μουσική επιμέλεια)

Κατερίνα Κτενιαδάκη (φλάουτο τραβέρσο)

Άλκηστις Τσιτουρίδου (φλάουτο με ράμφος)

Σημειώνεται πως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στις 18:00, -στο πλαίσιο επίσης των παράλληλων δράσεων για την έκθεση «Τέχνη – Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε»- θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη του κ. Σάκη Παπαδημητρίου με θέμα “Μια διαδρομή της τζαζ” στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου.

Επίσης, η δεύτερη ημερίδα για την εν λόγω έκθεση, έχει τίτλο «ΤΕΧΝΗ – ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ: ζωντανές μαρτυρίες» και θα γίνει την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 16:00, στο Αμφιθέατρο του Τελλογλείου.

Υπενθυμίζεται πως η έκθεση «Τέχνη-Διαγώνιος και το Μουσείο που δεν έγινε» -εγκαινιάστηκε στις 3/10 και θα διαρκέσει μέχρι τις 10/2/2026- πραγματοποιείται με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΑΠΘ και τα 25 χρόνια του Τελλογλείου και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, τα 60ά Δημήτρια και την Κεντρική Βιβλιοθήκη / Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ.

Πρόκειται για ένα βλέμμα προς το πρόσφατο παρελθόν της Θεσσαλονίκης με κύριο άξονα δύο εικαστικές συλλογές που διαμορφώνουν στο παρόν έναν πυρήνα πολιτισμού στην καρδιά της πανεπιστημιούπολης και συνολικά στην έκθεση φιλοξενούνται πάνω από 600 έργα και τεκμήρια από περισσότερους από 200 δημιουργούς.