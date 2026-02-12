MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η Θεσσαλονίκη τιμά σήμερα τον Κώστα Γαβρά – Αναλυτικά οι εκδηλώσεις

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η Θεσσαλονίκη τιμά σήμερα, ανήμερα των γενεθλίων του, τον σπουδαίο σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά.

Συγκεκριμένα, σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου στις 12:00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τελετή χωροθέτησης του «Δείκτη Μνήμης» – Σημείο Ζ στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Ερμού πλησίον του μνημείου του Γρηγόρη Λαμπράκη, προς τιμήν του Κώστα Γαβρά

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση με την παρουσία του ίδιου, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας.

Θεσσαλονίκη Κώστας Γαβράς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

