Η ταινία έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Ταινία έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι ένα επίκαιρο ντοκιμαντέρ για την αξία του αγώνα για απονομή δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ Ρώτα την Ι Τζιν / Ask E. Jean, που πραγματοποιεί διεθνή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η Τζιν Κάρολ, η οποία άσκησε μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση και έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε δύο φορές σε δικαστική αίθουσα. Την προβολή και την έναρξη του Φεστιβάλ, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, θα τιμήσει με την παρουσία της και η σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ Άιβι Μίροπολ.

Το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει την περιπετειώδη ζωή της δημοσιογράφου και συγγραφέα, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο του ρεύματος της «Νέας Δημοσιογραφίας» στον αμερικανικό Τύπο, καθώς ήταν η πρώτη αναγνωρίσιμη γυναικεία υπογραφή σε «ανδροκρατούμενα» μέσα όπως το Esquire ή το Playboy, αλλά και η συντάκτρια της μακροβιότερης στήλης στο Elle. Η Τζιν Κάρολ έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να καταδικαστεί στο δικαστήριο ένας πρώην πρόεδρος τον ΗΠΑ για σεξουαλική κακοποίηση, και μάλιστα δύο φορές. Το 2019 είχε κυκλοφορήσει το μπεστ-σέλερ What Do We Need Men For? A Modest Proposal (Τι χρειαζόμαστε τους άνδρες; Μια σεμνή πρόταση), παραθέτοντας τις λεπτομέρειες της σεξουαλικής επίθεσης χωρίς φόβο και με ασίγαστο πάθος.

Διανύοντας την απόσταση από τα νεανικά χρόνια της Τζιν Κάρολ και τη ζωή της ως μαζορέτας ως την εποχή που βιογραφούσε τον θρυλικό συγγραφέα Χάντερ Τόμπσον και το σήμερα, το ντοκιμαντέρ της Άιβι Μίροπολ παραδίδει το πορτρέτο μιας ξεχωριστής προσωπικότητας: μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στον ορισμό της ουσιαστικής χειραφέτησης και αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας πως δεν είναι αργά να ξαναγράψεις την ιστορία σου και να προσπαθήσεις να αλλάξεις τον κόσμο.