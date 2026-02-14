MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ταινία έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ταινία έναρξης του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι ένα επίκαιρο ντοκιμαντέρ για την αξία του αγώνα για απονομή δικαιοσύνης. Στο επίκεντρο του ντοκιμαντέρ Ρώτα την Ι Τζιν / Ask E. Jean, που πραγματοποιεί διεθνή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, βρίσκεται η Τζιν Κάρολ, η οποία άσκησε μήνυση στον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση και έγινε η μοναδική γυναίκα που τον κέρδισε δύο φορές σε δικαστική αίθουσα. Την προβολή και την έναρξη του Φεστιβάλ, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, θα τιμήσει με την παρουσία της και η σκηνοθέτιδα του ντοκιμαντέρ Άιβι Μίροπολ.

Το ντοκιμαντέρ ξεδιπλώνει την περιπετειώδη ζωή της δημοσιογράφου και συγγραφέα, το όνομα της οποίας έγινε συνώνυμο του ρεύματος της «Νέας Δημοσιογραφίας» στον αμερικανικό Τύπο, καθώς ήταν η πρώτη αναγνωρίσιμη γυναικεία υπογραφή σε «ανδροκρατούμενα» μέσα όπως το Esquire ή το Playboy, αλλά και η συντάκτρια της μακροβιότερης στήλης στο Elle. Η Τζιν Κάρολ έγινε η πρώτη γυναίκα που κατάφερε να καταδικαστεί στο δικαστήριο ένας πρώην πρόεδρος τον ΗΠΑ για σεξουαλική κακοποίηση, και μάλιστα δύο φορές. Το 2019 είχε κυκλοφορήσει το μπεστ-σέλερ What Do We Need Men For? A Modest Proposal (Τι χρειαζόμαστε τους άνδρες; Μια σεμνή πρόταση), παραθέτοντας τις λεπτομέρειες της σεξουαλικής επίθεσης χωρίς φόβο και με ασίγαστο πάθος.

Διανύοντας την απόσταση από τα νεανικά χρόνια της Τζιν Κάρολ και τη ζωή της ως μαζορέτας ως την εποχή που βιογραφούσε τον θρυλικό συγγραφέα Χάντερ Τόμπσον και το σήμερα, το ντοκιμαντέρ της Άιβι Μίροπολ παραδίδει το πορτρέτο μιας ξεχωριστής προσωπικότητας: μιας γυναίκας που αφιέρωσε τη ζωή της στον ορισμό της ουσιαστικής χειραφέτησης και αλληλεγγύης, αποδεικνύοντας πως δεν είναι αργά να ξαναγράψεις την ιστορία σου και να προσπαθήσεις να αλλάξεις τον κόσμο.

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 20 ώρες πριν

Κολυδάς: Διήμερη “ηρεμία” και νέος γύρος βροχών από την Κυριακή – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΧΑΛΑΡΑ 17 ώρες πριν

Επιστήμονες στις ΗΠΑ έφτιαξαν “έξυπνα εσώρουχα” που καταγράφουν πόσο συχνά κάποιος έχει αέρια

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Καρδίτσα: Ο δήμος Λίμνης Πλαστήρα αξιοποιεί την ΑΙ εποχή και επενδύει στην καινοτομία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μαρινάκης: Φασίζουσα λογική από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που κάνει ξεπερνάει την χυδαιότητα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Βελόπουλος: Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως “πρόβατα”

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Grand Prize Week με έπαθλο 300.000€ – Πότε κάνει πρεμιέρα;