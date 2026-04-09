Η παράσταση “Κάθε Τρίτη με τον Μόρι” με τον Γρηγόρη Βαλτινό έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι» των Jeffrey Hatcher & Mitch Albom έρχεται στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από την Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, ύστερα από τις συνεχείς sold out παραστάσεις στην Αθήνα.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός παρουσιάζει το «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι», την παράσταση του χάρισε Βραβείο Αθηνοράματος και αγαπήθηκε όσο λίγες από κοινό και κριτικούς. Στο πλευρό του, ο Γιάννης Σαρακατσάνης, που με τη δική του ερμηνευτική ευαισθησία, ενσαρκώνει έναν ρόλο ζωής. Οι δύο ηθοποιοί συναντιούνται στη σκηνή, σε μια παράσταση που τιμά τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής και υπόσχεται μια θεατρική εμπειρία γεμάτη αλήθεια, χιούμορ και συγκίνηση.

Το έργο των Jeffrey Hatcher και Mitch Albom, βασισμένο στο παγκόσμιο bestseller “Tuesdays with Morrie“, συγκίνησε χιλιάδες θεατές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια βαθιά ανθρώπινη και αληθινή ιστορία που μας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τη συγκινητική σχέση ανάμεσα στον Morrie Schwartz, έναν χαρισματικό καθηγητή κοινωνιολογίας, και στον πρώην μαθητή του, που επιστρέφει κοντά του λίγο πριν το τέλος. Κάθε Τρίτη, οι δυο τους μοιράζονται μαθήματα ζωής, αγάπης και απώλειας, σε μια συγκλονιστική υπενθύμιση για το τι έχει πραγματικά σημασία.

«Ένα μεγάλο μάθημα παιδείας… Η ερμηνεία του Γρηγόρη Βαλτινού εγγράφεται στις σημαντικές σελίδες της υποκριτικής μας ιστορίας. Σπάνια χαιρόμαστε μια ερμηνεία που δενφυσιούται, δεν κραυγάζει, δεν υπεραίρεται. Υποκριτικός ΑΔΑΜΑΣ.» Κ. Γεωργουσούπουλος (Τα ΝΕΑ)

Παίζουν: Γρηγόρης Βαλτινός, Γιάννης Σαρακατσάνης

ΘΕΑΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026

Διάρκεια Παράστασης: 120 λεπτά

Ημέρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός

Μετάφραση: Ζαφείρης Χαϊτίδης

Απόδοση: Νικορέστης Χανιωτάκης/Γρηγόρης Βαλτινός

Σκηνικά: Γιάννης Μουρίκης

Κοστούµια: Γιώργος Σεγρεδάκης

Φωτισµοί: Μελίνα Μάσχα

Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης

Τρέιλερ παράστασης: Κωνσταντίνος Δαβίλλας

Βοηθός σκηνοθέτη: Σεμέλη Δημητρακοπούλου

Παραγωγή: Θέασις Δράσεις Πολιτισµού

Εισιτήρια:

Πλατεία Α: 24 €

Πλατεία Β: 22 € – 20 €

Θεωρεία Α: 24 €

Θεωρεία Β: 22 € – 20 €

Α Εξώστης: 20 € – 18 €

Β Εξώστης: 18 € – 16 €

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/kathe-triti-me-to-mori-thessaloniki/