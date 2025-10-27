MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Η Ωραία Κοιμωμένη” έρχεται για δύο παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Για δύο μόνο παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Radio City, η Ωραία Κοιμωμένη! Με τους Martina Arduino και Marco Agostino, Πρώτους Χορευτές του Balletto alla Scala di Milano, ενός από τα σημαντικότερα Μπαλέτα του κόσμου!

Το αριστούργημα του Tchaikovsky που σφράγισε την ιστορία του κλασικού μπαλέτου, με την αξεπέραστη χορογραφία του Marius Petipa, είναι η ομορφότερη ιστορία αγάπης του κλασικού μπαλέτου, βασισμένη στην εκδοχή των Αδελφών Grimm πάνω στο παραμύθι του Charles Perrault.

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν 135 χρόνια στο Αυτοκρατορικό Θέατρο Mariinsky της Αγίας Πετρούπολης και είναι δεύτερο από τα τρία μπαλέτα του Tchaikovsky, γνωστό για την υπέροχη μουσική και τις τεχνικές προκλήσεις.

Το πιο συναρπαστικό έργο αναζήτησης της αληθινής αγάπης θα ζωντανέψει πάνω στη σκηνή με τους εξαιρετικούς Πρώτους Χορευτές του φημισμένου Teatro alla Scala di Milano, οι οποίοι θα παρασύρουν το κοινό σε ένα ονειρικό βασίλειο, όπου ζουν καλές και κακές νεράιδες, όμορφες πριγκίπισσες και γενναίοι πρίγκιπες.

Η μοχθηρή μάγισσα καταριέται την Πριγκίπισσα Aurora να βυθιστεί σε βαθύ ύπνο για εκατό χρόνια όταν γίνει 16 χρονών και το μόνο που μπορεί να την ξυπνήσει είναι το φιλί ενός πρίγκιπα.

Ο γεμάτος φαντασία κόσμος του παραμυθιού ζωντανεύει μπροστά μας με την εξαιρετική μουσική, εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια και εξαιρετικές ερμηνείες των χορευτών παγκοσμίου επιπέδου.

Την Πριγκίπισσα Aurora και τον Πρίγκιπα πλαισιώνουν με μεγάλη δεξιοτεχνία οι σολίστ του διεθνώς αναγνωρισμένου City Ballet Of Sofia

Η μαγεία της φαντασίας συναντά την ομορφιά του μπαλέτου και ο παραμυθένιος κόσμος παρουσιάζεται ολοζώντανος μπροστά μας, ντυμένος με μια μουσική γεμάτη συναίσθημα.

  • Σάββατο 22 Νοεμβρίου στις 19.00
  • Κυριακή 23 Νοέμβριου στις 12.00

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/dance/oraia-koimomeni-thessaloniki

Τηλέφωνο θεάτρου: 2313254500

Θεσσαλονίκη

