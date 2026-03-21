Η Λητώ Θώμου και η Ερατώ Αλακιοζίδου σε ρυθμούς nuevo tango σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η Λητώ Θώμου & η Ερατώ Αλακιοζίδου έρχονται το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 20:00 σε ρυθμούς nuevo tango στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2.

Γέννημα και έμβλημα της λαϊκής κουλτούρας του Μπουένος Άιρες, το τάνγκο, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, ενσαρκώνει τον ερωτισμό, τη δραματικότητα, το πάθος και τη μελαγχολία της αργεντίνικης μουσικής. Στα μέσα της δεκαετίας του 1940, η μουσική ιδιοφυΐα του Άστορ Πιατσόλα συνδύασε για πρώτη φορά το αργεντίνικο τάνγκο με στοιχεία τζαζ και κλασικής μουσικής, δημιουργώντας αυτό που έγινε παγκοσμίως γνωστό ως NuevoTango (νέο τάνγκο).

Ástor Piazzolla. Σε δύο πιάνα. Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, 18/05/2025

Το 1996, ο βραβευμένος συνθέτης Πάμπλο Ζίγκλερ, σταθερός πιανίστας του Πιατσόλα για πάνω από δέκα χρόνια και άξιος εκπρόσωπος του NuevoTango, μετέγραψε 12 από τα τάνγκο του Πιατσόλα για δύο πιάνα.

Με όχημα αυτές τις μεταγραφές του Ζίγκλερ, η Λητώ Θώμου και η Ερατώ Αλακιοζίδου μάς ταξιδεύουν στον μαγευτικό κόσμο του Άστορ Πιατσόλα, σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει την εκρηκτική ενέργεια του τάνγκο με τη δεξιοτεχνία του πιάνου. Οι δύο καταξιωμένες πιανίστριες δημιουργούν έναν διάλογο έντασης και ευαισθησίας, όπου ο ρυθμός του τάνγκο μεταμορφώνεται σε σύγχρονη συμφωνία για δύο πιάνα, γεμάτη χρώμα, δυναμισμό και συγκίνηση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



Á. Piazzolla: Verano porteño

Fuga y misterio

Soledad

Michelangelo ’70

P. Ziegler: Milongueta

Piazzolla: La muerte del ángel

Milonga del ángel

Tangata

Ερατώ Αλακιοζίδου Πιάνο

Λητώ Θώμου Πιάνο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

15€, 10€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3570