Η εμβληματική σχεδιάστρια Diane von Fürstenberg επιστρέφει στις ρίζες της, στη Θεσσαλονίκη – Θα τιμηθεί σήμερα στο ΥΜΑΘ

Η Diane von Fürstenberg τιμάται στη Θεσσαλονίκη. Μια διεθνής προσωπικότητα επιστρέφει στις ρίζες της. Το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο της εμβληματικής σχεδιάστριας Diane von Fürstenberg στάθηκε η αφορμή για την πρόσκλησή της στη Θεσσαλονίκη, την πόλη από όπου κατάγεται η μητέρα της.

Η Μιμή Ντενίση, η οποία μέσα από τη νέα της σειρά “Madre (ΜΑΝΑ)” φωτίζει την ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, εντυπωσιάστηκε βαθιά από την προσωπική ιστορία της οικογένειας της διάσημης δημιουργού. Ανακαλύπτοντας τις ρίζες της Diane στη Θεσσαλονίκη, μέσω της μητέρας της, Λιλής Ναχμία, επιζήσασας του Ολοκαυτώματος, προχώρησε στην πρωτοβουλία να την προσκαλέσει στην πόλη, ένα ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, επιστροφή και τιμή.

Η Diane von Fürstenberg, ιδρύτρια του ομώνυμου οίκου DVF, θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες στον χώρο της μόδας και της γυναικείας ενδυνάμωσης παγκοσμίως. Η θρυλική δημιουργός του “wrap dress”, του φορέματος που άλλαξε την ιστορία της μόδας τη δεκαετία του ’70, υπήρξε πάντοτε υπέρμαχος της ανεξαρτησίας, της αυτοπεποίθησης και της δύναμης των γυναικών.

Μέσα από το Diane von Fürstenberg Foundation, έχει αφιερώσει σημαντικό μέρος της ζωής και της δράσης της στη φιλανθρωπία, στη στήριξη νέων γυναικών ηγετών και στην προώθηση πολιτιστικών και κοινωνικών πρωτοβουλιών παγκόσμιας εμβέλειας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής της, η κα Diane von Fürstenberg θα τιμηθεί από τον Υφυπουργό Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας – Θράκης), κ. Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, για τη συνολική της προσφορά στην τέχνη, τη μόδα, τη φιλανθρωπία και τη γυναικεία ενδυνάμωση — ως μια διεθνής προσωπικότητα με βαθιές ρίζες στη Θεσσαλονίκη και διαχρονική επιρροή στη σύγχρονη πολιτιστική ιστορία.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και ώρα 19:00, σε μια εκδήλωση υψηλού κύρους, που θα τιμήσουν με την παρουσία τους εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, των τεχνών και της μόδας. Την εκδήλωση θα προλογίσει η Μιμή Ντενίση.