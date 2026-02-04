MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“Η Δούκισσα της Πλακεντίας” με την Μαρία Κίτσου έρχεται για τρεις παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη

THESTIVAL TEAM

Η παράσταση “Η Δούκισσα της Πλακεντίας” του Γιώργου Νανούρη με τη Μαρία Κίτσου έρχεται για τρεις παραστάσεις στο Θέατρο Αριστοτέλειον στη Θεσσαλονίκη.

Ο Γιώργος Νανούρης ετοιμάζει μια ακόμα παράσταση μονολόγου για μια πολύ ιδιαίτερη γυναίκα, που θα ενσαρκώσει η εξαιρετική Μαρία Κίτσου.

Πρόκειται για τη μυθιστορηματική ζωή της Σοφίας ντε Μαρμπουά, που έμεινε γνωστή ως η Δούκισσα της Πλακεντίας. Μιας γυναίκας που το σπίτι της έγινε Μουσείο, ενώ το όνομα της δόθηκε σε Λεωφόρο αλλά και σε Σταθμό του μετρό.

Βαθύπλουτη, ανεξάρτητη, δυναμική και αινιγματική, αναφέρεται ως μία από τους μεγάλους ευεργέτες της Ελλάδας, αφού ενίσχυσε οικονομικά τη χώρα μας μετά την Επανάσταση του 1821.

Η ιστορία της, που ακροβατεί ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, συνοδεύεται από θρύλους και αλήθειες για την σχέση της με εμβληματικές προσωπικότητες αλλά και για την εκκεντρική ζωή της.

Πάνω απ’ όλα αυτά όμως, αιωρείται το προσωπικό της δράμα, μιας και η Δούκισσα της Πλακεντίας ήταν μια μητέρα που δεν άντεξε το χαμό της κόρης της και βρήκε έναν παράδοξο τρόπο να ζει για πάντα μαζί της…

Info:

Η Δούκισσα της Πλακεντίας

Κείμενο- Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης

Ερμηνεία: Μαρία Κίτσου

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Νανούρης

Πηγές: Δ. Καμπούρογλου, Δ. Γατόπουλος, R.Voss

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Οργάνωση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Social Media: Renegade Media

ΘΕΑΤΡΟΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/3 & ΣΑΒΒΑΤΟ 7/3 : 9.00 ΜΜ & ΚΥΡΙΑΚΗ 8/3: 7.00 ΜΜ

Διάρκεια: 75’

Προπώληση: more.com & ΤΑΜΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΤΗΛ. 2310 262 051)

Θεσσαλονίκη

