Η 140μελής Terpsis Orchestra έρχεται για μία μοναδική συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Η 140μελής σύγχρονη παραδοσιακή ορχήστρα Terpsis Orchestra, έρχεται φέτος για μία μοναδική συναυλία στις 2 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους σε ένα αφιέρωμα στο σύγχρονο ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Αγαπημένα τραγούδια των Σωκράτη Μάλαμα, Θανάση Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Χαρούλη, παρουσιάζονται μέσα από νέες πρωτότυπες ενορχηστρώσεις δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην παράδοση και το σήμερα.

Παραδοσιακοί ήχοι, ρυθμοί και πολυφωνικές υφές συναντούν τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση δημιουργώντας ένα ηχοτοπίο όπου τα όρια ανάμεσα στο έντεχνο, το λαϊκό και το παραδοσιακό γίνονται όλο και πιο ρευστά, αφήνοντας τελικά χώρο μόνο στη συλλογική μνήμη των τραγουδιών που συνεχίζει να εξελίσσεται και να συγκινεί.

Την ξεχωριστή αυτή βραδιά θα πλαισιώσει ως καλεσμένη η ερμηνεύτρια Μελίνα Κανά, μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του σύγχρονου ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Καλλιτεχνική επιμέλεια & διεύθυνση ορχήστρας και χορωδίας:

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα Πεταλά & Μάκης Μπακλατζής

Ενορχηστρώσεις & διασκευές: Θάνος Γκουντάνος, Γιάννης Καρακαλπακίδης

Εταιρεία παραγωγής: ΑΜΚΕ olipoli – Κοινότητα Μουσικής Πράξης & Έρευνας

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Τέση Γιαννακίνα (6984383153)

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τρίτη 2 Ιουνίου 2026

Θέατρο Δάσους Θεσσαλονίκης (Δάσος Σέιχ Σου, 55437)

Ώρα έναρξης: 21:30 (οι πόρτες ανοίγουν στις 20.00)

Προπώληση μέχρι και 1 Ιουνίου: 20ευρώ

Early bird/ Φοιτητικό/ Ανέργων/ ΑμέΑ: 17ευρώ (τα πρώτα 300 εισιτήρια)

Είσοδος: 25ευρώ

* Για παιδιά, έως επτά ετών, που δεν καταλαμβάνουν ατομική θέση δεν απαιτείται η

έκδοση εισιτηρίου. Η χρέωση αφορά αποκλειστικά το εισιτήριο του/της συνοδού.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +306984383153

Σημεία προπώλησης

Διαδικτυακή προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/terpsis-orchestra-sto-theatro-dasous/

Φυσική προπώληση: Σάρωθρον Cafe Bar (Κατούνη 17, Θεσσαλονίκη, 54625)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συντονισμός οργάνων: Ανδριάνα Αχιτζάνοβα ( χορωδία), Βασίλης Ζιγκερίδης

(κανονάκια), Δημήτρης Παναγούλιας (κρουστά), Θάνος Γκουντάνος (ηλ., ακουστικές

και λαϊκές κιθάρες), Ιάκωβος Μωυσιάδης (μπουζούκια, μαντολίνα), Μάκης Μπακλατζής (τοξωτά), Νίκος Αγγούσης (πνευστά)

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Ανδριάνα Αχιτζάνοβα (τραγούδι, νέι)

Βασίλης Ζιγκερίδης (κανονάκι)

Δημήτρης Παναγούλιας (κρουστά)

Θάνος Γκουντάνος (ηλεκτρική κιθάρα)

Ιάκωβος Μωυσιάδης (μπουζούκι, τραγούδι)

Μαρίνα Λιόντου Μωχάμεντ (ούτι)

Νίκος Αγγούσης (κλαρίνο)

Περικλής Βραχνός, Πανορμίτης Μπούμπας, Άκης Παπαεμμανουήλ (βιολί)

Ηχοληψία: Γιώργος Μπότης

Φώτα: Γιάννης Σούρμπης

Τα μέλη της Ορχήστρας:

Βιολί: Αγγελική Καπετάνου, Αναστασία Αντωνιάδου, Παναγιώτης

Τσομπανάκης

Νέι: Γεωργία Αποστόλου

Φλάουτο: Αργυρώ Μόσχου, Αρετή Ελμάογλου, Ελεονώρα Γεωργίου, Ελισάβετ Κουτσιανα, Χριστίνα Καρυπίδη

Τρομπέτα: Γιώργος Τσουρής

Κλαρίνο: Ελένη Πεπόνη, Annegret Τσακίρη, Hanne Voukalis,

Ούτι: Βασιλική Σπύρογλου, Θεόφιλος Κιτσαντάς, Θεόφιλος Τονόνογλου, Θύμιος Λύκος, Λελώνη Νίκη

Λάφτα: Νικόλαος Μπουγιουκλής

Κανονάκι: Αθανασία Σταθιά, Άννα Μπούρα, Άρτεμις Πολυχρονιάδου, Θοδωρής Βολιώτης,

Σαντούρι: Δανάη Καπάκη

Πλήκτρα: Δώρα Δήμου, Ηλίας Βαρσάμης

Ακορντεόν: Δανάη Χατζησάββα, Gaia Nogue

Κιθάρες ακουστικές/κλασικές: Γιώργος Κραχτόπουλος, Δημήτρης Φραγκισκάτος, Θανάσης Πάντσιος, Θύμιος Γουδέλης, Κωνσταντίνος Νακούδης, Μάνος Δαγδιλέλης, Μαρία Μπουκουτσού, Σοφία Πηλιαφά, Σταύρος Σταματίου, Στέλιος Μπαλασής, Youssef Mahrous

Ηλεκτρικές κιθάρες: Ηλίας Βαλούκας, Κωνσταντίνος Μπουρτζινάκος, Στέλιος Κανελλόπουλος,

Μπουζούκι: Γιάννης Στίκος, Νεφέλη Καπάκη, Στέλιος Φουρκιώτης,

Μαντολίνο: Δήμητρα Σαμαρά, Μαρία Ειρήνη Γρηγορά

Κρουστά: Ανδρέας Νάκος, Αρμέν Ναζαριάν, Γιώργος Χριστοφίδης, Δημήτρης Πατούσης, Ηλίας Δομβρίδης, Νεκτάριος Παπαδόπουλος, Πόλα Ταραμπουλούς, Σοφία Θεοδωρίδη, Σοφία Λεωνίδου, Σοφία Πιλούρι, Φλώρα Τσουκαλά

Ηλεκτρικό μπάσο:Αλέξανδρος Μελισσάς, Μαρίνα Αχιτζάνοβα

Τραγούδι: Αγγελική Μουσελεμίδου, Αμαλία Βράντση, Αμαλία Καραπάνου, Άννα

Αλκινόη Μηλιοπούλου, Άννα Δόσιου, Άννα Πέκου, Αναστασία Γκομπτζιά, Αναστασία Μούρνου, Αντωνία Χρυσογονίδου, Αρμάου Αθανασία Τερέζα, Βασιλική Καραζαρίφη, Βασιλική Μυλωνά, Γεωργία Κανδηλάπτη, Γεωργία Πουργιαζίδου, Γεώργιος Δημητριάδης, Δέσποινα Αραμπατζή, Ειρήνη Αθηνά Αβραμίδου, Ειρήνη Νάκου, Ελένη Στρούλια, Ελευθερία Δεληγιάννη, Ελευθερία Μαυρίδου, Ελισάβετ Μεργιαλή, Έμμα Λιβέρη, Εμμανουέλα Κρίνου, Εύα Βαλούκα, Ευαγγελία Βούζα, Ευαγγελία Κατσαρού, Εύη Μιχαλοπούλου, Θωμάς Καραγιάννης, Κατερίνα Αγγελίκου, Κατερίνα Καραγιάννη, Κατερίνα Τζιωρίδου, Κατερίνα Σιώσιου, Κρυσταλλία Χατζηιωάννου, Κοσμάς Μπούτσικος, Κυριακή Αβράμογλου, Κυριακή Σκανδαλιάρη, Μάρα Λασκαράκη, Μαρία Αλεξανδρή, Μαρία Αλεξίου, Μαρία Δαουλτζόγλου. Μαρία Παπαγεωργίου, Ολυμπία Αλεξανδρή, Ουρανία Λαμπρακάκη, Πωλίνα Γιωλτζόγλου, Ραφαέλα Σίμου, Σμαράγδα Καρασαββίδου, Σοφία Παπαδοπούλου, Σούλα Κοτσεκίδου, Σταυρούλα Διβάνογλου, Σταυρούλα Μακρή, Συμεών Ιωαννίδης, Τζένη Μουζά, Φαίδων Χατζάκης, Φωτεινή Ευαγγέλου, Φωτεινή Τερζή, Χαρά Σιατραβάνη, Χρύσα Βουτσά

Περισσότερες πληροφορίες για την Terpsis Orchestra

Η Terpsis Orchestra, αποτελούμενη πλέον από 140 μέλη, συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποτελείται κυρίως από παραδοσιακά όργανα

(κανονάκια, βιολιά, ούτια, σαντούρια, νέι ακορντεόν, κιθάρες, λαούτα, λάφτες, κρουστά,

πνευστά) και φωνές και αντλεί το ρεπερτόριό της από μουσικές παραδόσεις του

ελλαδικού χώρου, της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Αυτό που χαρακτηρίζει

την ορχήστρα είναι ο πλούσιος και επιβλητικός ήχος της καθώς και η τάση της να

προσεγγίζει το παραδοσιακό ρεπερτόριο με μία σύγχρονη και φρέσκια διάθεση

αναζητώντας νέους ήχους στο σήμερα. Η Terpsis Orchestra έχει συνεργαστεί με

εξαίρετους καλλιτέχνες όπως τον ράπερ Εισβολέα, τη Σοφία Παπάζογλου, τον Haig Yazdjian, την Dilek Koc, τον Αντώνη Απέργη κ.α σε διαφορετικά μουσικά project και έχει πραγματοποιήσει συναυλίες σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα. Το 2022 εκδίδει τον πρώτο της προσωπικό δίσκο με τίτλο «Οδός Σμύρνη: ένα μουσικό αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή».

Youtube: https://www.youtube.com/@terpsisorchestra