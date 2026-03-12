MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιώργος Μαρίνος: “Όσο βρισκόταν εδώ τραγουδούσε για τους τρόφιμους”, είπε η διευθύντρια του οίκου ευγηρίας όπου ζούσε

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την επαφή και την αλληλεπίδραση που είχε ο Γιώργος Μαρίνος με τους τρόφιμους του οίκου ευγηρίας όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια περιέγραψε η διευθύντρια του ιδρύματος, αναφέροντας ότι συχνά τους τραγουδούσε.

Ο σόουμαν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα, με την ξαδέρφη του να αναφέρει πως ο Γιώργος Μαρίνος είχε από το 2021 άνοια.

Μέσα από δηλώσεις που έκανε στο «Happy Day» την Πέμπτη, η διευθύντρια του ιδρύματος, Σοφία Κάνα μίλησε για την καθημερινότητα του καλλιτέχνη πριν φύγει από τη ζωή: «Όσο βρισκόταν στον οίκο ευγηρίας, τραγουδούσε για τους τρόφιμους. Δεχόταν συχνά επισκέψεις από τον κ. Θωμάκο και τη σύζυγό του, τον περιποιούνταν και τον πήγαιναν βόλτες. Ήταν 87 χρονών, τι άλλο να πω. Εξαιρετικός άνθρωπος και περνούσε καλά. Στα 87 σου χρόνια δεν είσαι, όπως ήσουν στα 20».

Στη συνέχεια, μιλώντας για τη συγκίνηση που επικρατεί στον χώρο μετά τον θάνατό του και για την εμπειρία της γνωριμίας τους, πρόσθεσε: «Είναι τόσο μεγάλο το πένθος και η στενοχώρια μας. Ευλογηθήκαμε να γνωρίσουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, περάσαμε καλά. Τον φροντίσαμε και πήραμε πολλά πράγματα από εκείνον. Ας είναι αναπαυμένος. Ήταν αρκετά χρόνια μαζί μας. Ζήσαμε μαζί και την εποχή του κορονοϊού».

Γιώργος Μαρίνος

