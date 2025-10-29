MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έκθεση – αφιέρωμα στη ζωή και στο έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη από σήμερα στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025, στις 19:00, στο Φουαγιέ του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται από τον Δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη η Έκθεση «Το θέμα εἶναι τώρα τί λες», αφιερωμένη στη ζωή και στο έργο του Μανόλη Αναγνωστάκη.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης – Διεύθυνση Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και Βιβλιοθηκών, σε συνεργασία με το «Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» και τον «Όμιλο Φίλων του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη», στο πλαίσιο των επετειακών 60ών Δημητρίων.

Ο Θεσσαλονικιός ποιητής, μια από τις σημαντικότερες μορφές της μεταπολεμικής λογοτεχνίας, τιμάται φέτος, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση και 20 χρόνια από τον θάνατό του.

Η έκθεση αποτελεί ένα ταξίδι στη ζωή, στις ιδέες και στο έργο του δημιουργού που ύμνησε την ελευθερία, τη δημοκρατία και τον άνθρωπο. Μέσα από αρχειακό υλικό, σπάνιες φωτογραφίες, χειρόγραφα, εκδόσεις και τεκμήρια, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σε βάθος τον ποιητή πίσω από τους στίχους, τον ενεργό πολίτη και διανοούμενο που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στα ελληνικά γράμματα.

Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 29 Οκτωβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2025.

