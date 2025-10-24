Δωρεάν ξεναγήσεις στην Α’ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Α΄ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συνολικά 12 θεματικές περιπατητικές ξεναγήσεις, με δωρεάν συμμετοχή σε διάφορα αντιπροσωπευτικά, ιστορικά σημεία και γειτονιές της Κοινότητας, με σκοπό να τα γνωρίσουν οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης.

Οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιηθούν Σάββατο και Κυριακή, από διπλωματούχους ξεναγούς και θα είναι διάρκειας περίπου 3 ωρών, με ώρα εκκίνησης 10:30 π.μ.

Οι διαδρομές και οι ημερομηνίες είναι:

1η ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ‘’Ιστορίες στα Τείχη’’ Κυριακή 02.11, Σάββατο 08.11 και Κυριακή 30.11

Σημείο συνάντησης: Λευκός Πύργος

Ανατολικά και θαλάσσια τείχη ξεκινώντας από τον Λευκό Πύργο, Ανατολικό Νεκροταφείο, Γ’ Σεπτεμβρίου Κοιμητηριακή Βασιλική, Κτήρια Μουσείων (αρχαιολογικό και βυζαντινό), ΔΕΘ, Σιντριβάνι, Σταθμός του μετρό, Χαμιδιέ, Παλιά Φιλοσοφική Σχολή, Εβραϊκό Νεκροταφείο, Πύλη Καλαμαριάς.

2η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ‘’Πομπική Οδός’’, Σάββατο 15.11 και Κυριακή 23.11 και Σάββατο 06.12

Σημείο συνάντησης: Δημητρίου Γούναρη με Τσιμισκή.

Γαλεριανό συγκρότημα, Καμάρα, Ροτόντα, Άγιος Παντελεήμονας, Εκκλησία του Σωτήρος, Αχειροποίητος, Πλατεία Μακεδονομάχων, Αρχαιότητες του μετρό στον σταθμό της Αγίας Σοφίας, Ναός Αγίας Σοφίας και Βαπτιστήριο (λεγόμενη κατακόμβη Αγίου Ιωάννη Προδρόμου), Κτήρια της Πλατείας Αγίας Σοφίας (Τερκενλή, Κόκκινο σπίτι, Φιλόπτωχου).

3η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ‘’Η Διαχρονικότητα των Αγορών στη Θεσσαλονίκη’’, Κυριακή 09.11, Σάββατο 13.12 και Κυριακή 14.12

Σημείο συνάντησης: ρωμαϊκή αγορά αρχή πεζόδρομου

Ρωμαϊκή αγορά, Μπιτ Παζάρ, Βενιζέλου αρχαία του σταθμού του μετρό, Χαμζά Μπέη τζαμί, Μπεζεστένι, Καπάνι, Μοδιάνο, Άθωνος, Μπέη Χαμάμ, Χαλκέων.

4η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ‘’Εμπορικό Κέντρο’’, Κυριακή 16.11, Σάββατο 06.12 και Σάββατο 13.12

Σημείο συνάντησης: (Μπροστά στο Πλαίσιο) Αγίου Μηνά και Βενιζέλου γωνία

Συνοικία Αγίου Μηνά, Εβραϊκό Μουσείο, Φράγκων, Πλατεία Χρηματιστηρίου, Τράπεζα Αλλατίνη (Στοά Μαλακοπή), Καθολική Εκκλησία, Παλιά Οθωμανική Τράπεζα, οδός Καντούνη, Άνω Λαδάδικα, μέχρι Λέοντος Σοφού, λιμάνι στο κτήριο του Τελωνείου (επιβατικός σταθμός).

Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μόνο τηλεφωνικά μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία ξενάγησης, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στον αριθμό 2313318503 της Α΄ Κοινότητας (Προξένου Κορομηλά 36), από 9:00 –13:00, με δήλωση του ονοματεπωνύμου, κινητού τηλεφώνου και της επιλεγείσας διαδρομής και ημερομηνίας.

Για την πρώτη ξενάγηση οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν την Τετάρτη 29.10.2025

Η συμμετοχή σε κάθε ξενάγηση θα είναι έως 25 άτομα και θα τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Όλες οι ξεναγήσεις θα πραγματοποιούνται κανονικά εκτός των περιπτώσεων μετεωρολογικής πρόβλεψης για έντονα καιρικά φαινόμενα (π.χ. έντονη βροχόπτωση/ καταιγίδα, θυελλώδεις άνεμοι, σφοδρή χιονόπτωση κ.λπ.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αναβολή της ξενάγησης θα γνωστοποιείται μία μέρα πριν, με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Κοινότητας (portal) στο κεντρικό site του Δήμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα στο facebook.

Η νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της ξενάγησης που αναβάλλεται, θα ανακοινώνεται σε άμεσο χρονικό διάστημα στα ανωτέρω μέσα κοινωνικής δικτύωσης.