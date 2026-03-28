Δωρεάν Περιπατητικές Ξεναγήσεις σήμερα στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης

Η Γ’ Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί περιπατητικές ξεναγήσεις, με δωρεάν συμμετοχή, σε διάφορα μνημεία της Άνω Πόλης.

Για το έτος 2026, η πρώτη ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σκοπός των ξεναγήσεων είναι να γνωρίσουν οι κάτοικοι, οι δημότες αλλά και οι επισκέπτες τα μνημεία, τις εκκλησίες και τις γειτονιές της Άνω Πόλης.

Οι ξεναγήσεις θα είναι περιπατητικές από διπλωματούχους ξεναγούς, διάρκειας 3 ωρών και θα πραγματοποιηθούν ημέρα Σάββατο, με ώρα εκκίνησης 10:30 π.μ., με σημείο συνάντησης στην είσοδο του μνημείου του Επταπύργιου, ενώ θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδρομή:

Διαδρομή 1. Α΄ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 2026

Αφετηρία: Επταπύργιο (Γεντί-Κουλέ), Σάββατο 28-3-2026 ώρα 10:30 π.μ

1η διαδρομή: Επταπύργιο, Πύλη Άννας Παλαιολογίνας, Μεσαία Πορτάρα, Τριγώνιο εσωτερικά των τειχών, Μονή Βλατάδων, Ναός Οσίου Δαυίδ, Αλατζά Ιμαρέτ, Αίγλη, Ναός Αγίου Δημητρίου.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την Α΄ ΞΕΝΑΓΗΣΗ 2026, θα γίνονται από την Τρίτη έως την Παρασκευή στο τηλέφωνο 2313318269 της Γ΄ Κοινότητας (οδός Θεοφίλου 25), ώρες 8:30- 9:30, δηλώνοντας ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.

Η συμμετοχή σε κάθε ξενάγηση θα είναι έως 35 άτομα, τηρώντας σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση αναβολής της ξενάγησης λόγω καιρικών συνθηκών, η αναβολή θα ανακοινώνεται στο Facebook της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, 24 ώρες πριν την έναρξη και στο portal του Δήμου Θεσσαλονίκης.