ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διονύσης Σαββόπουλος: Η Ελλάδα αποχαιρετά τον Νιόνιο της – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του – Δείτε φωτο & βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρετούν τον δικό τους Νιόνιο, τον Διονύση Σαββόπουλο, που σημάδεψε ολόκληρες γενιές. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών για να πει το τελευταίο αντίο στον μεγάλο τραγουδοποιό, συνθέτη και ερμηνευτή.

Η σορός του μεγάλου τραγουδοποιού τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα γύρω στις 08:30 το πρωί, στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών. Πλήθος κόσμου καταφθάνει, κρατώντας λουλούδια και σιγοτραγουδώντας τα τραγούδια του που άφησαν ιστορία.

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Συγκίνηση, μάλιστα, προκαλεί η φιγούρα του Καραγκιόζη που έχει τοποθετηθεί στο φέρετρο, με τη φράση «Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει…».

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου που πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, θα τελεστεί σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου στη Μητρόπολη Αθηνών, στη 1.00 μ.μ. και θα ακολουθήσει ταφή στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειας του τραγουδοποιού στα κοινωνικά δίκτυα.

Η οικογένεια επιθυμεί, αντί στεφάνων, τα χρήματα να προσφερθούν:

  • στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου δίδαξε

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  • στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εδρεύει στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αιτιολογία της κατάθεσης να αναγράφεται: Διονύσης Σαββόπουλος.

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, σήμερα το πρωί από τις 8.30 π.μ. έως τις 11.30 π.μ.

Όπως έγινε γνωστό χθες, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Ποιοι θα εκφωνήσουν επικήδειο

Συνολικά 6 επικήδειοι θα εκφωνηθούν για τον αείμνηστο Διονύση Σαββόπουλο. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Δήμητρα Γαλάνη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Γιώργος Σκαμπαρδώνης και Αλέξη Κιριτσόπουλο θα τιμήσουν τον μεγάλο τραγουδοποιό.

Διονύσης Σαββόπουλος

