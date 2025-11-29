Δήμος Θεσσαλονίκης: Εγκαινιάζεται σήμερα η γυάλινη βιβλιοθήκη στη νέα παραλία

Εγκαινιάζεται σήμερα η γυάλινη βιβλιοθήκη που δημιούργησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στη νέα παραλία.

Πρόκειται για μια ανταλλακτική και δανειστική βιβλιοθήκη η οποία βρίσκεται στον Κήπο των Γλυπτών, στη νέα παραλία. «Δίνουμε τη δυνατότητα σε όσους αγαπούν το βιβλίο να διαβάζουν με θέα τη θάλασσα», είχε δηλώσει προ ημερών ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης.

Τα εγκαίνιά της βιβλιοθήκης είναι πργραμματισμένα για σήμερα στις 12 το μεσημέρι.