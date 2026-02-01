MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διάλεξη της Μαρίας Ευθυμίου σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Η ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ευθυμίου μας προσκαλεί σε ένα διαφορετικό μάθημα ιστορίας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από τις 15:00 – 21:00 στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2.

Ένα συναρπαστικό ταξίδι με σταθμούς στα κεντρικά σημεία της ιστορίας του ελληνισμού από την εποχή των Μυκηναίων μέχρι σήμερα, που αναδεικνύει τη σημασία της ελληνικής γλώσσας, την επίδοση στη ναυτιλία και την παρουσία στις τέχνες, τις επιστήμες και τα γράμματα, αλλά και τις πολιτικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στο διάβα του χρόνου.

Λόγω της εξαιρετικά αυξημένης ζήτησης για τη διάλεξη της Μαρίας Ευθυμίου και της άμεσης εξάντλησης των δελτίων εισόδου, η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω livestream από το κανάλι του Μεγάρου στο YouTube, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους όσοι δεν προλάβαν να εξασφαλίσουν θέση να μπορούν να την παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Για να παρακολουθήσετε την διάλεξη ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/@Tchgreece

Μαρία Ευθυμίου Ομιλήτρια
Oμότιμη καθηγήτρια Ιστορίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

