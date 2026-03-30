Δ. Πολυγύρου: Αναβιώνει για πρώτη φορά η πασχαλιάτικη “Γκουργκούνα” του Ταξιάρχη

Η “Γκουργκούνα” αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά και συμβολικά πασχαλινά έθιμα του Ταξιάρχη Χαλκιδικής, βαθιά ριζωμένο στην τοπική παράδοση και την οικογενειακή συνοχή. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ψωμί, αρωματισμένο με φύλλα δάφνης, που ζύμωναν με φροντίδα και μεράκι οι νοικοκυρές του χωριού τις ημέρες του Πάσχα και προσφερόταν ως ένδειξη σεβασμού και οικογενειακής αγάπης.

Οι “Γκουργκούνες” σφραγίζονταν με παραδοσιακές ξύλινες σφραγίδες, οι οποίες έφεραν το σύμβολο του δικέφαλου αετού, προσδίδοντάς της έναν ακόμη πιο επίσημο και τελετουργικό χαρακτήρα. Όταν η σφραγίδα αυτή αποτυπώνεται πάνω τους, τα ψωμιά αποκτούν έναν συμβολικό χαρακτήρα που ξεπερνά την απλή διατροφική τους αξία. Γίνονται φορείς ευλογίας, προστασίας και πνευματικής δύναμης.

Σήμερα, οι αυθεντικές σφραγίδες που χρησιμοποιούνταν για τη “Γκουργκούνα” είναι εξαιρετικά σπάνιες στον Ταξιάρχη. Ωστόσο, η διάσωση από τον Σύλλογο Γυναικών Ταξιάρχη μιας τέτοιας σφραγίδας, που χρονολογείται από το 1912, αποτέλεσε αφορμή για την αναβίωση αυτού του μοναδικού εθίμου την Παρασκευή 3 Απριλίου και ώρα 11:00 π.μ., στο Κτήριο του Συλλόγου, όπου οι “Γκουργκούνες” θα ζυμωθούν και θα ψηθούν με τον παραδοσιακό τρόπο. Στη συνέχεια, θα ευλογηθούν και θα μοιραστούν την Κυριακή των Βαΐων στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, μεταφέροντας το πνεύμα του εθίμου στις νεότερες γενιές και κρατώντας ζωντανή μια πολύτιμη παράδοση του τόπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν επίσημες καταγραφές για την παρασκευή και την τελετουργία της γκουργκούνας. Για πρώτη φορά, ο Σύλλογος Γυναικών Ταξιάρχη προχώρησε στην καταγραφή της προφορικής αυτής παράδοσης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της διάσωσης και μετάδοσής της στις επόμενες γενιές.

Η αναβίωση του εθίμου πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου.