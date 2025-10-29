Δ. Ωραιοκάστρου: Μοναδική εκδήλωση μουσικής και λόγου για τους αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων για την ελευθερία

Η αφοσίωσή των Ελλήνων στην πατρίδα, οι αγώνες και οι θυσίες τους για την ελευθερία και την ανεξαρτησία, η αγάπη τους για την τέχνη, την μουσική και τον πολιτισμό αναδείχθηκαν στην εκδήλωση μουσικής και λόγου με τίτλο «Τώρα σημαία μου το αίμα και λάβαρο η λαβωματιά», που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ωραιοκάστρου και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2025, στην Μονή Λαζαριστών – Αίθουσα «Σωκράτης Καραντινός».

Έργα σπουδαίων Ελλήνων ποιητών και μουσικών, όπως του Καβάφη, του Ελύτη, του Καμπανέλλη, του Θέμελη, του Χατζιδάκι, του Θεοδωράκη και του Κουγιουμτζή ταξίδεψαν το κοινό σε ένα ταξίδι μνήμης και φόρου τιμής προς αυτούς που θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευθερία της Ελλάδας και την ειρήνη.

Τα μουσικά έργα απέδωσαν με υπέροχες ερμηνείες τα μέλη της Μικτής Χορωδίας Ι.Ν. Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Γαλήνης και ΕΜΑΣ Φίλιππος Παλαιοκάστρου υπό την διεύθυνση της Ιωσηφίνας Κατωφλίδου και τη συνοδεία του Μανώλη Γερεμπακάνη στο πιάνο και της Στέλλας Αβραμίδου στο φλάουτο.

Μοναδική ήταν η εμφάνιση του νεαρού σολίστ από το Ωραιόκαστρο, Λευτέρη Αντωνιάδη, ο οποίος με την εκπληκτική φωνή του εντυπωσίασε το κοινό.

Τις αποδόσεις των λογοτεχνικών κειμένων έκαναν με μοναδικό τρόπο μέλη του Συλλόγου Πολιτισμού Ωραιοκάστρου «Λογείον». Την επιλογή-επεξεργασία κειμένων και την δραματουργία έκανε ηΑναστασία Καραογλάνη και τις αποδόσεις οι Βάγια Αϊβάζογλου, Γιώργος Ξανθόπουλος, Ειρήνη Κέπετζη, Ευαγγελία Μπουτσιούκη, Μαρία Τσακιρίδου, Μαίρη Γεκουσίδου, Σάββας Καλπακίδης, Σωτηρία Σαμαρά, Τζένη Μαυροπούλου, Χρυσούλα Αμανατίδου και Χρυσούλα Αμίλη.

Στην εκδήλωση χαιρέτισε ο μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, κ. Βαρνάβας, τονίζοντας ότι «στις μέρες μας οι άνθρωποι σταμάτησαν να εορτάζουν, οι λαβωματιές και τα αίματα έμειναν μακριά, δεν ψηλαφούνται, είναι καιρός λοιπόν να υψωθούν οι σημαίες και τα λάβαρα και ΟΧΙ να πούμε σε όποιον επιβουλεύεται την ελευθερία της πατρίδας, της πίστης, τα προσωπικά μας ΟΧΙ και η ενότητά μας γεννούν τα έθνη. Σήμερα οι άνθρωποι αρνούμαστε το Σταυρό και τη θυσία, θέλουμε όλοι μας ευκολίες, όμως ο Χριστός μας πρώτος σταυρωμένος στο Σταυρό με τις πληγές Του έκανε την αγάπη του για τους ανθρώπους σημαία και λάβαρο, ψηλά τα λάβαρα και οι σημαίες, ο Θεός μαζί σας».

«Σε κάθε εποχή αβεβαιότητας, οι εθνικές μας εορτές και τα σύμβολά μας αποκτούν ακόμη βαθύτερο νόημα. Σε κάθε εποχή που οι προκλήσεις διαφαίνονται περισσότερες και μεγαλύτερες από τις δυνάμεις μας. Τότε μπορούμε να ανατρέξουμε στη συλλογική και εθνική μας μνήμη. Το κάνουμε γιατί δεν είναι απλώς στιγμές μνήμης. Είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία μπορεί να σταθεί μια κοινωνία όταν όλα γύρω αλλάζουν. Σήμερα, μέσα σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από αναθεωρητικές τάσεις, συγκρούσεις και ανασφάλεια, οι σημαίες μας, οι επέτειοι, οι ήρωές μας λειτουργούν ως πυξίδες. Μας θυμίζουν ποιοι είμαστε και τι μπορούμε να γίνουμε όταν υπερασπιζόμαστε το δίκαιο, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια. Αυτές οι αξίες μάς χρειάζονται σήμερα όσο ποτέ. Γιατί είναι οι αξίες που δίνουν σταθερό έδαφος στο άτομο και συλλογικό νόημα στο ‘‘εμείς’’», είπε στο χαιρετισμό του ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

Ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Χρήστος Μήττας, είπε από την πλευρά: «Απόψε εδώ η μουσική και λόγος ενώνονται σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στην προσφορά, στην αφοσίωση στην αυτοθυσία, μία εκδήλωση που δεν τιμά μόνο το παρελθόν, αλλά εμπνέει το παρόν και διαμορφώνει το μέλλον γιατί ο πολιτισμός δεν είναι απλώς τέχνη, είναι τρόπος να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε, να γινόμαστε καλύτεροι».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο βουλευτής ΝΔ Β΄ Θεσσαλονίκης, Θεοφάνης Παππάς, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι του Δήμου Ωραιοκάστρου, μέλη των ΚΑΠΗ και πλήθος κόσμου.