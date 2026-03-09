Χανιά: Συγκίνηση στα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νίκου Ξυλούρη

Με την παρουσία της συζύγου και κόρης του, πραγματοποιήθηκαν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νίκου Ξυλούρη στο Πάρκο Άλκηστις Αγοραστάκη, στα Χανιά.

Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του σπουδαίου Κρητικού καλλιτέχνη, Νίκου Ξυλούρη , πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (09.03.2026) σε κλίμα συγκίνησης.

Η εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του Αρχάγγελου της Κρήτης ο οποίος, με την καλλιτεχνική του παρουσία, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ελληνική μουσική παράδοση.

Την προτομή φιλοτέχνησε ο αείμνηστος, διακεκριμένος Χανιώτης γλύπτης, Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης, ενώ η δαπάνη για την κατασκευή της καλύφθηκε μέσω δωρεάς του ίδιου του γλύπτη και του αείμνηστου δικηγόρου Σπύρου Λιονάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του creta24.gr.

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της οικογένειας του Νίκου Ξυλούρη, μεταξύ αυτών η σύζυγός και η κόρη του, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καλλιτέχνες, μαθητές, καθώς και πολίτες που απέδωσαν τιμή σε έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές της κρητικής μουσικής και παράδοσης.