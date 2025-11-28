“Αθάνατη επιθυμία” το 15ο βιβλίο της Έλενας Αντωνίου παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη

Για την δημοσιογράφο Έλενα Αντωνίου η συγγραφή βιβλίων ξεκίνησε ως το «σαράκι» της εφηβείας που όμως εξελίχτηκε σε μια πετυχημένη σταδιοδρομία έχοντας ήδη γράψει 14 βιβλία που έχουν γίνει ανάρπαστα.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο καφέ- εστιατόριο «Το Νέον» στην Άνω Τούμπα, η κ. Αντωνίου θα παρουσιάσει το 15ο βιβλίο της που κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες το οποίο έχει τον τίτλο «Αθάνατη επιθυμία» από τις εκδόσεις Silk Books ΧΑΡΛΕΝΙΚ ΕΛΛΑΣ.

Ο αναγνώστης του βιβλίο όπως περιγράφει η κ. Αντωνίου θα κάνει «ένα μαγευτικό ταξίδι καθώς πάμε στο Μεξικό, στην Οαχάκα με φόντο την ημέρα των νεκρών όπου μια Ελληνίδα αρχαιολόγος με πάθος για το επάγγελμα της προσπαθεί να αποκαλύψει μια αρχαία πόλη αλλά έρχεται αντιμέτωπη με τον ιδιοκτήτη της γης που θέλει να κάνει την ανασκαφή». Στις σελίδες του βιβλίου θα εκτυλιχτούν συγκρούσεις και συμφέροντα αλλά και ένας φλογερός έρωτας. Τα υπόλοιπα φυσικά θα τα ανακαλύψει ο αναγνώστης διαβάζοντας το βιβλίο.

Η κ. Αντώνιου που έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών εργάζεται ως δημοσιογράφος ενώ είναι και μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Romance Writers of America (RWA) και της PEN Greece.

Η συγγραφή βιβλίων ήταν ένα παιδικό όνειρο που τελικά έγινε πραγματικότητα. «Από πολύ μικρή είχε πει πως όταν μεγαλώσω θα γίνω συγγραφέας κι επειδή είχα διαβάσει στα κλεφτά κάποια άρλεκιν είχα πει ότι όταν μεγαλώσω θα γράφω ιστορίες αγάπης για την Άρλεκιν και πραγματικά γράφω ιστορίες αγάπης για την Άρλεκιν» είπε.