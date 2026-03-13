Artgate Project 2026: Η σύγχρονη τέχνη ανοίγει τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη
Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μάς περιμένουν στο Artgate Project 2026 το Σάββατο 28 Μαρτίου στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.
Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη δυναμική, που συνδέεται με την ιστορία, την εξωστρέφεια και την πολιτιστική ζωή της πόλης, το Artgate παρουσιάζει έργα σύγχρονης τέχνης, ενώ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για καλλιτεχνικές δράσεις, συνεργασίες και συναντήσεις.
Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα έμπνευσης, διαλόγου και δικτύωσης, όπου οι καλλιτέχνες διατηρούν το 100% των εσόδων τους. Μοναδικές εγκαταστάσεις, γλυπτά, πίνακες και performances θα περιμένουν τους επισκέπτες.
Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν dj sets και live μουσικές εμφανίσεις.
Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες:
- 40 Roomors
- AI ANNA project / Ιωάννα Χρυσομάλλη, Λαμπρινή Γκόλια
- ARIS PAPAKONSTANTINOU
- Bordora
- Christina Michalopoulou
- Clayground
- Dora Tarasidou
- E Bee
- Elizabeth Maria Karakli
- Evening Primrose
- Febueder
- Fotis Trasanidis
- Gonis Konstantinos
- Ichnos
- IF/AN
- Irene Pontiggia & Tomas Bonina
- IRINA MACAGNI
- Julia Sossinka
- Kate de Sons
- Kia Golema
- Lazarou Eleni
- Lemonia
- Maria Rad
- Marina Suzd
- Mιράντα Παπαδοπούλου
- Nάσος Καραμπέλας
- Phillip Reeves
- Rusty Jim
- Sarkis Hambaryan
- Simoni
- SOKIN X FREAK OF NATURE
- Synthessis_project
- THE ARCHIVER
- Tikis
- Tsavdari Christina
- Vivian Roberts
- Zadom
- ZERVAS
- Αγγελική Τσιοτινού
- Αγιαννίδου Παναγιώτα
- Αλβανού Μαρία
- Αναστασία Βογιατζόγλου
- Αναστασία Στόιου
- Ανδρέας Τζανουδάκης
- Άννα Σπελέτα
- Απολλώνια Ριάζι
- Αρετή Παπαγγέλη
- Αρσινόη Νάσιου
- Βασίλειος Παπαϊωάννου
- Βασίλης Γκογκτζιλάς
- Γεωργία Χαριζάνη
- Γιώργος Λεπίδας
- Δημήτρης Καρλαφτόπουλος
- Ειρήνη Καραμανλή
- Έλενα Βασιλείου
- Έλενα Καργιώτη
- Ελένη Περαντζάκη
- Ελισάβετ Μωραΐτη
- Ευσταθία Φαρμασώνη
- Ηλιάνα Μπαφέρου
- Ηλιάνα Σιέκρη
- Θεοδώρα Τουτζιαράκη
- Καλλιόπη Τυπάλδου
- Καμπαρτίνας Κυριάκος
- Κατερίνα Νικολάου
- Κοτανίδης Βλαδίμηρος
- Κρυσταλλία Αυγερινού
- Λίνα Παπαγεωργίου
- Μάγδα Πετμεζά
- Μαίρη Κωτσοπούλου
- Μαρία Κυνηγού
- Μιλένα Κουρτίδου
- Μυρτώ Ασημακοπούλου
- Νίκος Ιωσήφ
- Νιόβη Μπολιάκη
- Νόπη Ράντη
- Όλια Καλεμκερίδου
- Ορέστης Ντέλμας
- Παπαδοπούλου Αρετή
- Πέπη Καραγιαννάκη
- Σιάτρας Παναγιώτης aka VERT
- Σοφία Καλαμάκη
- Σοφία Κιούση
- Σοφία Χερίδου
- Τsoopress
- Τάνια Στεργίου
- Τρυφούλα Παυλίδου
- Φίλιππος Καλαμάρας
- Χρήστος Αλαβέρας
- Χρήστος Παπαδόπουλος
- Χριστίνα Μαντά
- Χριστίνα Μαυή
- Χρύσα Τσίτσικα
Τα live sets
17.30 – 18.00 Σοφία Καλαμάκη
18.30 – 19.00 Καλλιόπη Τυπάλδου, Χρήστος Παπαδόπουλος
19.10 -19.15 Κρυσταλλία Αυγερινού
19.30 -.19.50 Vivian Roberts
20.10 –20.50 Febueder
21.10 – 21.30 Ιωάννα Χρυσομάλλη, Λαμπρινή Γκόλια
21.45 -22.15 Εvening Primrose
22.30 – 23.15 Άρις Παπακωνσταντίνου
23.20 -00.00 Tomas & Irene
Διοργάνωση: Loudminds Culture Management
Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Σιμώνη
Χρήσιμα
Εισιτήρια: Γενική Είσοδος 7 ευρώ.
Φοιτητές Καλών Τεχνών: Δωρεάν με την επίδειξη πάσου.
ΑΜΕΑ: Δωρεάν
Παιδιά κάτω των 12 ετών: Δωρεάν.
Προπώληση: εδώ
Περισσότερα: https://artgateproject.gr/
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
