Artgate Project 2026: Η σύγχρονη τέχνη ανοίγει τις πύλες της στη Θεσσαλονίκη

Περισσότεροι από 100 καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μάς περιμένουν στο Artgate Project 2026 το Σάββατο 28 Μαρτίου στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.

Σε έναν χώρο με ιδιαίτερη δυναμική, που συνδέεται με την ιστορία, την εξωστρέφεια και την πολιτιστική ζωή της πόλης, το Artgate παρουσιάζει έργα σύγχρονης τέχνης, ενώ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για καλλιτεχνικές δράσεις, συνεργασίες και συναντήσεις.

Η εκδήλωση αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα έμπνευσης, διαλόγου και δικτύωσης, όπου οι καλλιτέχνες διατηρούν το 100% των εσόδων τους. Μοναδικές εγκαταστάσεις, γλυπτά, πίνακες και performances θα περιμένουν τους επισκέπτες.

Την εορταστική ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν dj sets και live μουσικές εμφανίσεις.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες:

40 Roomors

AI ANNA project / Ιωάννα Χρυσομάλλη, Λαμπρινή Γκόλια

ARIS PAPAKONSTANTINOU

Bordora

Christina Michalopoulou

Clayground

Dora Tarasidou

E Bee

Elizabeth Maria Karakli

Evening Primrose

Febueder

Fotis Trasanidis

Gonis Konstantinos

Ichnos

IF/AN

Irene Pontiggia & Tomas Bonina

IRINA MACAGNI

Julia Sossinka

Kate de Sons

Kia Golema

Lazarou Eleni

Lemonia

Maria Rad

Marina Suzd

Mιράντα Παπαδοπούλου

Nάσος Καραμπέλας

Phillip Reeves

Rusty Jim

Sarkis Hambaryan

Simoni

SOKIN X FREAK OF NATURE

Synthessis_project

THE ARCHIVER

Tikis

Tsavdari Christina

Vivian Roberts

Zadom

ZERVAS

Αγγελική Τσιοτινού

Αγιαννίδου Παναγιώτα

Αλβανού Μαρία

Αναστασία Βογιατζόγλου

Αναστασία Στόιου

Ανδρέας Τζανουδάκης

Άννα Σπελέτα

Απολλώνια Ριάζι

Αρετή Παπαγγέλη

Αρσινόη Νάσιου

Βασίλειος Παπαϊωάννου

Βασίλης Γκογκτζιλάς

Γεωργία Χαριζάνη

Γιώργος Λεπίδας

Δημήτρης Καρλαφτόπουλος

Ειρήνη Καραμανλή

Έλενα Βασιλείου

Έλενα Καργιώτη

Ελένη Περαντζάκη

Ελισάβετ Μωραΐτη

Ευσταθία Φαρμασώνη

Ηλιάνα Μπαφέρου

Ηλιάνα Σιέκρη

Θεοδώρα Τουτζιαράκη

Καλλιόπη Τυπάλδου

Καμπαρτίνας Κυριάκος

Κατερίνα Νικολάου

Κοτανίδης Βλαδίμηρος

Κρυσταλλία Αυγερινού

Λίνα Παπαγεωργίου

Μάγδα Πετμεζά

Μαίρη Κωτσοπούλου

Μαρία Κυνηγού

Μιλένα Κουρτίδου

Μυρτώ Ασημακοπούλου

Νίκος Ιωσήφ

Νιόβη Μπολιάκη

Νόπη Ράντη

Όλια Καλεμκερίδου

Ορέστης Ντέλμας

Παπαδοπούλου Αρετή

Πέπη Καραγιαννάκη

Σιάτρας Παναγιώτης aka VERT

Σοφία Καλαμάκη

Σοφία Κιούση

Σοφία Χερίδου

Τsoopress

Τάνια Στεργίου

Τρυφούλα Παυλίδου

Φίλιππος Καλαμάρας

Χρήστος Αλαβέρας

Χρήστος Παπαδόπουλος

Χριστίνα Μαντά

Χριστίνα Μαυή

Χρύσα Τσίτσικα

Τα live sets

17.30 – 18.00 Σοφία Καλαμάκη

18.30 – 19.00 Καλλιόπη Τυπάλδου, Χρήστος Παπαδόπουλος

19.10 -19.15 Κρυσταλλία Αυγερινού

19.30 -.19.50 Vivian Roberts

20.10 –20.50 Febueder

21.10 – 21.30 Ιωάννα Χρυσομάλλη, Λαμπρινή Γκόλια

21.45 -22.15 Εvening Primrose

22.30 – 23.15 Άρις Παπακωνσταντίνου

23.20 -00.00 Tomas & Irene

Διοργάνωση: Loudminds Culture Management

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Σιμώνη

Χρήσιμα

Εισιτήρια: Γενική Είσοδος 7 ευρώ.

Φοιτητές Καλών Τεχνών: Δωρεάν με την επίδειξη πάσου.

ΑΜΕΑ: Δωρεάν

Παιδιά κάτω των 12 ετών: Δωρεάν.

Προπώληση: εδώ

Περισσότερα: https://artgateproject.gr/

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας