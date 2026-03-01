Ανοιχτή συζήτηση με αφορμή την παράσταση “Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase” σήμερα στο ArtBox Fargani

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και των συνεργασιών, συμπράττει με ακόμη έναν φορέα της Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με το Κέντρο Ενδυνάμωσης Γυναικών IASIS/ HYPATIA διοργανώνουν ανοιχτή συζήτηση με τίτλο: «Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Από το ψυχικό τραύμα στην αυτοφροντίδα»

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παράστασης «Φάκελος Μέριλιν Μονρόε: Κωδικός Erase», που παρουσιάζεται με επιτυχία, για λίγες ακόμη παραστάσεις, στο ΑRTBOXFARGANITHEATER, σε συμπαραγωγή με την Πολιτεία Πολιτισμού

Η παράσταση ανεβαίνει με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του εμβληματικού μύθου του Χόλυγουντ. Πρόκειται για ένα νέο έργο, για τη λαμπερή σταρ, που υπογράφει η Ροδή Στεφανίδου και σκηνοθετεί ο Ένκε Φεζολλάρι.

Ένα έργο, φόρος τιμής, για μια μοναδική προσωπικότητα που «πέθανε όπως έζησε: Έρμαιο. Ρημαγμένη. Γυμνή. Με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα, σ’ ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της…»

Τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συζήτηση είναι μεταξύ άλλων η μεταγραφή των κεντρικών ψυχικών θεμάτων στη σύγχρονη εποχή, η ψυχική ανθεκτικότητα, η αυτοφροντίδα, τα παιδικά τραύματα και η απόσταση από το φαίνεσθαι στο είναι.

Συμμετέχουν η Ροδή Στεφανίδου η οποίαυπογράφει το κείμενο της παράστασης, ηΤορίνα Τσεπελάκη, Ψυχολόγος IASIS/ HYPATIA, Απόφοιτη Σχολής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Κλινική Ψυχική Υγεία Ιατρικής ΑΠΘ ενώ παρεμβάσεις θα κάνουν οι ηθοποιοί της παράστασης Αλεξάνδρα Παλαιολόγου (Μέριλιν) και Χρήστος Παπαδημητρίου (αφηγητής).

Στο συντονισμό της συζήτησης θα είναι η Βίκυ Σιτζούκη, Ψυχολόγος ΑΠΘ, Τμήμα Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων ΚΘΒΕ και η Στεφανία Παπαγεωργίου, Συντονίστρια του Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών IASIS/YPATIA στη Θεσσαλονίκη.

Η IASIS/ HYPATIA αποτελεί Υπηρεσία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΙΑΣΙΣ και είναι μία εξειδικευμένη υπηρεσία ενδυνάμωσης γυναικών με στόχο την ολιστική υποστήριξη γυναικών σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο. Η Υπατία Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως πρωτοβουλία και με τη στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο σε γυναίκες από τον γενικό πληθυσμό αλλά και από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων γυναικών που έχουν βιώσει έμφυλη ή/και ενδοοικογενειακή βία. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ατομική ψυχοκοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, ομάδες ενδυνάμωσης, εργασιακή και νομική συμβουλευτική, εκπαιδεύσεις κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, καθώς και διασύνδεση με φορείς, επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας.

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Μαρτίου στις 20:30 αμέσως μετά το τέλος της παράστασης που αρχίζει στις 19:00.

Η παράσταση επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύθραυστη και κατακερματισμένη της καρδιά, φωτίζοντας τη «γυναίκα» πέρα από την «εικόνα». Μια γυναίκα που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά την μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς δαίμονές της, αλλά πάνω από όλα ψάχνει ν΄ αγαπηθεί και ν΄ αγαπήσει.

Λίγα λόγια για το έργο

Στις 5 Αυγούστου 1962 η Μέριλιν Μονρόε βρίσκεται νεκρή. Το απόλυτο σύμβολο του σεξ μετατρέπεται οριστικά σε μύθο. Η πραγματική αιτία του θανάτου της παραμένει ένα ερωτηματικό. Πίσω από την εικόνα κρύβεται μια γυναίκα μόνη και ευάλωτη. Και πίσω από αυτήν, μια άλλη γυναίκα με ισχυρά θέλω και δυναμικές διεκδικήσεις. Ένα μυστήριο κράμα απόρριψης και αποφασιστικότητας. Ένα προφίλ γεμάτο αμφισημίες, μια προσωπικότητα λαμπερή και ταυτόχρονα απελπισμένη.

Εκκινώντας από τη νύχτα του θανάτου της, η ζωή της Μέριλιν ζωντανεύει μέσα από αφηγήσεις και μαρτυρίες. Ισχυροί άνθρωποι του πολιτικού και του καλλιτεχνικού κόσμου, γάμοι, ερωτικές σχέσεις και οικεία πρόσωπα διαπερνούν τη ζωή της — μια ζωή που ακροβατεί ανάμεσα στη ματαιοδοξία και στην ανάγκη για αληθινή σύνδεση. Μια σύγχρονη σκηνική αφήγηση για ένα σύμβολο, που αποκαλύπτεται στις πιο ανθρώπινες και ευάλωτες πλευρές του.

Κατάλληλο για θεατές άνω των 15 ετών

Σημείωμα σκηνοθέτη

Η Μέριλιν Μονρό είναι η καλύτερη αφηγήτρια της δικιάς μας ζωής.

Άραγε οι μύθοι μπορούν να αφηγηθούν στη σκηνή;

Πως να χωρέσεις σε μια παράσταση την ζωή τους;

Πως να μαζέψεις τις σπαραξικάρδιες στιγμές, τη λάμψη, την μοναξιά, το τραύμα, την άγρια και ανελέητη πάλη και συνάμα το θείο άγγιγμα ενός πλάσματος;

Η Μέριλιν Μονρό, ως παγκόσμιο «σύμβολο του σεξ» και «απόλυτη σταρ» του κινηματογράφου, συνεχίζει να «απασχολεί» ακόμα και σήμερα, 100 χρόνια μετά τη γέννησή της. Ηπροσωπικότητά της συνεχίζει να ασκεί γοητεία ακόμη και σήμερα. Η είδηση του απροσδόκητου και πρόωρου θανάτου της, αποτέλεσε την αρχή του μύθου. Ένας μύθος που τα περιλαμβάνει όλα. Τα αναπάντητα ερωτηματικά γύρω από τον θάνατό της -με τον κλειστό φάκελο του FBI, ο οποίος άνοιξε ξανά και έκλεισε οριστικά την δεκαετία του ’80. Την πολυτάραχη ιστορία της ζωής της, με την δύσκολη παιδική ηλικία- μεγάλωσε σε ανάδοχες οικογένειες και ορφανοτροφεία- τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη ως παιδί και την έλλειψη της μητρικής αγάπης, καθώς η μητέρα της νοσηλεύτηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια. Τέλος την είσοδό της στη βιομηχανία του Χόλυγουντ και τους τρεις γάμους της.

Το έργο επιχειρεί να φωτίσει γνωστές και άγνωστες πτυχές της γυναικείας υπόστασης της Μέριλιν. Μεταξύ ντοκουμέντου και μυθοπλασίας αφηγείται τα θραύσματα της ζωής της. Επιχειρεί να εισχωρήσει στην εύθραυστη και κατακερματισμένη της καρδιά. Να φωτίσει τη «γυναίκα» πέρα από την «εικόνα», που σκέφτεται, αγωνιά, φοβάται, σπαράζει, αποζητά την μητρότητα απεγνωσμένα, αναμετριέται με τους εσωτερικούς δαίμονές της, αλλά πάνω απ΄ όλα ψάχνει ν΄ αγαπηθεί και ν΄ αγαπήσει. Με αφορμή τον θάνατο της «στήνεται ένα γαϊτανάκι» προσώπων, ρόλων, με άχρονη αλληλουχία γεγονότων και συμβάντων.

Ένα έργο φόρος τιμής για μια σπουδαία προσωπικότητα που «πέθανε όπως έζησε: Έρμαιο. Ρημαγμένη. Γυμνή. Με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι, τα χάπια παραδίπλα, σ’ ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Αποκοιμήθηκε ξαπλωμένη κάθετα στο κρεβάτι της, με ορό το καλώδιο του τηλεφώνου της που…»

Ένκε Φεζολλάρι

Συντελεστές

Κείμενο: Ροδή Στεφανίδου

Σκηνοθεσία: Ένκε Φεζολλάρι

Σκηνικά – Κοστούμια: Δανάη Πανά

Μουσική: The Kundera Project

Σχεδιασμός φώτων: Γιάννης Κυρατζής

Video: Άντα Λιάκου

Οργάνωση παραγωγής: Άννα Μαρία Γάτου

Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*Βοηθός σκηνοθέτη (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χρήστος Δέλλιος

*Βοηθός Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου (στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης): Χριστίνα Γεωργιάδου

Διανομή

Αλεξάνδρα Παλαιολόγου (Μέριλιν)

Χρήστος Παπαδημητρίου (Αφηγητής)

Πληροφορίες

«Artbox Fargani»: Αγίου Παντελεήμονος 10, κέντρο Θεσσαλονίκη

Διάρκεια παράστασης: 80 λεπτά

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2310 208007

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/fakelos-merilin-monroe-kodikos-erase/

Ώρες ταμείων «Artbox Fargani»

Καθημερινά: 10:30- 14:30 και 17:30- 20:00. Τις ημέρες των παραστάσεων το ταμείο θα είναι ανοιχτό έως τις 22:30.

Ώρες παραστάσεων

Κυριακή 1/03: 19:00

Σάββατο 7/03: 18:00

Κυριακή 8/03: 21:15

Παρασκευή 13/03: 18:00

Σάββατο 14/03: 18:00

Τιμές εισιτηρίων

Κανονικό: 17 ευρώ (Α- θ σειρές)

Κανονικό 15 ευρώ

Εκπτωτικό: 13 ευρώ (65+,ΑΜΕΑ,ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ) (Ι- Ο σειρές)

Εξώστης: 13 ευρώ

Ομαδικό (Άνω των 20 ατόμων) Πλατεία 12€ (από την θ σειρά και μετά)

Ομαδικό (Άνω των 20 ατόμων) Εξώστης 10€

Τηλ. για ομαδικές κρατήσεις: 2315 200 011 & 2315 200 012