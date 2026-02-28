MENOY

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ακυρώνονται οι σημερινές παραστάσεις στο ΚΘΒΕ λόγω της 24ωρης απεργίας για τα Τέμπη

|
THESTIVAL TEAM

Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες για σήμερα Σάββατο παραστάσεις του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, καθώς το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών καθώς και το Σωματείο Εργαζομένων Πάσης Φύσεως Προσωπικού ΚΘΒΕ συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία που έχει κηρυχθεί για σήμερα 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Με στόχο την αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, οι θεατές μπορούν να επικοινωνήσουν με τα ταμεία στο τηλέφωνο 2315200200.

Σημειώνεται ότι, μετά την ακύρωση του Σαββάτου, η τελευταία ημέρα των παραστάσεων του «Αυτή η Νύχτα μένει», σε σκηνοθεσία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ Αστέρη Πελτέκη, θα είναι η Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

ΚΘΒΕ

