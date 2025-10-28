60α Δημήτρια: Oι Χορευτές του Βορρά παρουσιάζουν σήμερα τη “Commedia Divina” του Δάντη

Οι χορευτές του Βορρά μεταγράφουν σκηνικά το ταξίδι του Δάντη στους τρεις μεταιχμιακούς προορισμούς – Κόλαση, Καθαρτήριο, Παράδεισος – υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Το εμβληματικό έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας CommediaDivinaτου Δάντη, αποτελεί μια σύγχρονη ανατριχιαστική περιβαλλοντική αλληγορία σχετικά με την τραγωδία της φύσης. Πρόκειται για μια συγκλονιστική αποτύπωση της άρρηκτης σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Το ταξίδι του ποιητή στα τρία Βασίλεια των νεκρών της Καθολικής κοσμοθεωρίας περιλαμβάνει «περιηγητικές» περιγραφές του κόσμου των νεκρών.

​Οι σύγχρονες κοινότητες αισθάνονται πλέον τις περιβαλλοντικές πιέσεις και αναζητούν διέξοδο, έτσι όπως και ο ποιητής αναζητά την έξοδο από το σκοτάδι. Μεταβαίνοντας από την Κόλαση που παρουσιάζεται ως ένας κόσμος υπερθέρμανσης, απόγνωσης και οικολογικής κατάρρευσης στο Καθαρτήριο, όπου η φύση σταδιακά εξισορροπείται και αποκαθίσταται, καταλήγει στον Παράδεισο, στον τόπο της απόλυτης εναρμόνισης και της επανασύνδεσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Χορογραφία, σκηνοθεσία Τατιάνα Παπαδοπούλου

Μουσική σύνθεσηΑλέξανδρος Ραΐδης

Δραματουργία, ελεύθερη απόδοση Κατερίνα Διακουμοπούλο

Σκηνογραφία, κοστούμια Γιάννης Κατρανίτσας

Επιμέλεια κίνησης Ευγενία Ψωμιάδου

Σχεδιασμός φωτισμών Σαράντος Ζούρντος

Βίντεο Γιάννης Αγγελάκης

Φωτογραφίες Γιώργος Καλκανίδης

Χορευτές Απόστολος Κουσίνας, Ευγενία Ψωμιάδου

Ηθοποιός Φιλαρέτη Πεντούση

Τρίτη 28 Οκτωβρίου 21:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

