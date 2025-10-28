60α Δημήτρια: Η συγκλονιστική παράσταση “Prima Facie” με τη Λένα Παπαληγούρα και σήμερα στο θέατρο “Κολοσσαίον”

Το παγκόσμιο θεατρικό, εκδοτικό και δικαστικό φαινόμενο «PRIMA FACIE», σε σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου, με τη Λένα Παπαληγούρα στον συγκλονιστικό ρόλο της δικηγόρου Tessa Ensler, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα (Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ 2024- 2025) με τεράστια επιτυχία.

Η παράσταση που συγκλόνισε το κοινό και τους κριτικούς, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κολοσσαίον και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του 60ου Φεστιβάλ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Το θεατρικό έργο της σπουδαίας νομικού Suzie Miller τιμήθηκε με βραβείο Olivier το 2022 στο West End του Λονδίνου και βραβείο Tony το 2023 στο Broadway της Νέας Υόρκης, και ήδη το έχουν παρακολουθήσει μισό εκατομμύριο θεατές σε περισσότερες από τριάντα χώρες σε όλο τον κόσμο την τελευταία πενταετία και άλλαξε παγκοσμίως τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση

ΤΟ ΕΡΓΟ

Η Tessa είναι μια νέα και λαμπρή δικηγόρος, εθισμένη στη νίκη.

Έχει σφυρηλατήσει όλη την καριέρα της με απόλυτη αποφασιστικότητα, φροντίζοντας να ξεπεράσει την καταγωγή της από την εργατική τάξη για να μπορέσει να φτάσει στην κορυφή του παιχνιδιού. Και τα καταφέρνει. Πάντα τα καταφέρνει. Ξέρει καλά πως σε ένα ανδροκρατούμενο και βαθιά συντηρητικό σύστημα το «ποιον ξέρεις» και το «από που κατάγεσαι» είναι εξίσου σημαντικό με το «ποιος είσαι».

Δουλεύοντας σκληρά κάθε της υπόθεση έχει εξελιχθεί σε κορυφαία συνήγορο υπεράσπισης. Και καθοδηγούμενη από την πίστη της στο νομικό πλαίσιο και στο δικαίωμα για δίκαιες δίκες, δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπά η Tessa περισσότερο από τη συγκίνηση που της χαρίζει το να αθωώνει πελάτες.

Ένα βράδυ, ένα ραντεβού με έναν συνάδελφό της πάει τρομερά στραβά. Και η απρόσμενη τροπή των γεγονότων μετατοπίζει την ηρωίδα στην άλλη πλευρά του μαρτυρίου.

Η ανερχόμενη δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά ανυπεράσπιστη μετά από σεξουαλική κακοποίηση. Και διαπιστώνει, για πρώτη φορά, ότι οι κανόνες του παιχνιδιού, που και η ίδια κατά καιρούς χρησιμοποίησε, τώρα μπορεί να μην την προστατεύσουν.

Η Tessa αμφισβητεί όλα όσα πίστευε, καθώς συνειδητοποιεί ότι οι νόμοι είναι φτιαγμένοι από άντρες. Και πως όλη η ηθική αντίληψη γύρω από τα όρια της σεξουαλικής κακοποίησης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο, μέσα από τις απόψεις της πατριαρχικής εξουσίας για αυτό το ζήτημα.

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο PRIMAFACIE (στη νομική ορολογία «εκ πρώτης όψεως») της SuzieMiller είναι το έργο που άλλαξε παγκοσμίως από το 2019 τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης αντιμετωπίζει τη σεξουαλική κακοποίηση. Μετά την τεράστια επιτυχία του ως θεατρικό έργο, διασκευάστηκε από τη συγγραφέα σε μυθιστόρημα, το οποίο είναι ήδη παγκόσμιο bestseller, ενώ η ομώνυμη ταινία ξεκινάει γυρίσματα εντός του 2024.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Μετάφραση: Δάφνη Οικονόμου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Φωτισμοί: Γιάννης Δρακουλαράκος

Mουσική: Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου

Κινησιολογία: Αγγελική Τρομπούκη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λίνα Τουρκογιώργη

Φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός / ΕλίναΓιουνανλή

Βοηθός Σκηνογράφου / Ενδυματολόγου: Μαρία Τσιώτη

Hairartist/ περούκες: Στέφανος Βασιλάκης

Makeupartist φωτογράφισης: Αλέξανδρος Ψαριανός

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Παραγωγοί : Τrish Wadley

Γιώργος Λυκιαρδόπουλος

Ερμηνεύει η Λένα Παπαληγούρα

ΘΕΑΤΡΟ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ

(Βασ.Όλγας 150, τηλ. 2310 834 996)

ΤΡΙΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ: 7.30 ΜΜ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Α Ζώνη: 22€

Β Ζώνη: 20€, μειωμένο 17€ (*)

Γ Ζώνη: 17€ (εξώστης)

(*) τα μειωμένα εισιτήρια αφορούν φοιτητές, ανέργους και ΑμεΑ.

Προπώληση : Ticketservices.gr

https://www.ticketservices.gr/event/prima-facie-thessaloniki-2025

Μια παραγωγή της διεθνούς εταιρείας «Trish Wadley Productions» και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Λυκόφως», υπό την αιγίδα του British Council και των Πρεσβειών Αυστραλίας και Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα.