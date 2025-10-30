60ά Δημήτρια: Η παράσταση μουσικού θεάτρου “Madre Salonico” σήμερα και αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Ποιος μιλάει ακόμη τα «λαντίνο», τη μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης; Ποιος τραγουδάει τα σεφαραδίτικα τραγούδια; Η επιτυχημένη παράσταση μουσικού θεάτρου MadreSalonico, σε κείμενο του διακεκριμένου συγγραφέα Λέων Α. Ναρ και σκηνοθεσία του πολύπειρου Βίκτωρα Αρδίττη, ένα έργο σε μια γλώσσα που χάνεται, επενδεδυμένο με τα τραγούδια των εβραϊκών κοινοτήτων της λεκάνης της Μεσογείου, που συνδέει το παρόν με το παρελθόν ως μια χειρονομία μνήμης. Το έργο παρουσιάζεται σε ένα μείγμα «λαντίνο» (της ισπανοεβραϊκής γλώσσας της σεφαραδίτικης κοινότητας) και ελληνικών.

Κεντρικοί ήρωες του έργου είναι ο Ιντό, μετανάστης τρίτης γενιάς που ζει στη Νέα Υόρκη, και η Ζάνα, η γιαγιά του, διάσημη κάποτε τραγουδίστρια. Οι δυο τους μοιράζονται τα βιώματα, τις αναμνήσεις και τους προβληματισμούς τους, με έμφαση στην ιστορική διαδρομή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που είναι ταυτισμένη με τη συλλογική μνήμη της πόλης. Γιαγιά και εγγονός ανακαλούν μνήμες, η Ζάνα αναπολεί τις επιτυχίες της ως τραγουδίστρια, ερμηνεύοντας σεφαραδίτικα τραγούδια στη σκηνή, ενώ αναζητά παράλληλα τον παιδικό της έρωτα που επιβίωσε από τον θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα.

Κείμενο Λέων Α. Ναρ

Σκηνοθεσία Βίκτωρ Αρδίττης

Διασκευή σεφαραδίτικων τραγουδιών, πρωτότυπη μουσική Μάρθα Μαυροειδή

Σκηνικά, κοστούμια Μαρία Πανουργιά

Φωτισμοί Μελίνα Μάσχα

Προβολές Μάριος Γαμπιεράκης

Βοηθός σκηνοθέτη Άννα-Μαρία Ιακώβου



Ζάνα Ελένη Ουζουνίδου

Ιντό Λεονάρδος Μπατής



Μουσικό σύνολο Σμάρι:

Σίμος Παπασπύρου Νέυ

Νίκος Παραουλάκης Νέυ

Στρατής Ψαραδέλλης Πολίτικη λύρα

Μάρθα Μαυροειδή Λάφτα, φωνή

Γιώργος Ταμιωλάκης Βιολοντσέλο

Γιώργος Βεντουρής Κοντραμπάσο



Συμμετέχει ο Φώτης Σιώτας Βιολί, φωνή

Πέμπτη 30 & Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 21:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Πλατεία: 15€, 10€ (μειωμένο)

Κεντρικό θεωρείο, θεωρεία: 10€, 8€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3473

Διοργάνωση: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 60ΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ