MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

60ά Δημήτρια: Η παράσταση μουσικού θεάτρου “Madre Salonico” σήμερα και αύριο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

|
THESTIVAL TEAM

Ποιος μιλάει ακόμη τα «λαντίνο», τη μητρική γλώσσα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης; Ποιος τραγουδάει τα σεφαραδίτικα τραγούδια; Η επιτυχημένη παράσταση μουσικού θεάτρου MadreSalonico, σε κείμενο του διακεκριμένου συγγραφέα Λέων Α. Ναρ και σκηνοθεσία του πολύπειρου Βίκτωρα Αρδίττη, ένα έργο σε μια γλώσσα που χάνεται, επενδεδυμένο με τα τραγούδια των εβραϊκών κοινοτήτων της λεκάνης της Μεσογείου, που συνδέει το παρόν με το παρελθόν ως μια χειρονομία μνήμης. Το έργο παρουσιάζεται σε ένα μείγμα «λαντίνο» (της ισπανοεβραϊκής γλώσσας της σεφαραδίτικης κοινότητας) και ελληνικών.

Κεντρικοί ήρωες του έργου είναι ο Ιντό, μετανάστης τρίτης γενιάς που ζει στη Νέα Υόρκη, και η Ζάνα, η γιαγιά του, διάσημη κάποτε τραγουδίστρια. Οι δυο τους μοιράζονται τα βιώματα, τις αναμνήσεις και τους προβληματισμούς τους, με έμφαση στην ιστορική διαδρομή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, που είναι ταυτισμένη με τη συλλογική μνήμη της πόλης. Γιαγιά και εγγονός ανακαλούν μνήμες, η Ζάνα αναπολεί τις επιτυχίες της ως τραγουδίστρια, ερμηνεύοντας σεφαραδίτικα τραγούδια στη σκηνή, ενώ αναζητά παράλληλα τον παιδικό της έρωτα που επιβίωσε από τον θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα.

Κείμενο Λέων Α. Ναρ
Σκηνοθεσία Βίκτωρ Αρδίττης
Διασκευή σεφαραδίτικων τραγουδιών, πρωτότυπη μουσική Μάρθα Μαυροειδή

Σκηνικά, κοστούμια Μαρία Πανουργιά
Φωτισμοί Μελίνα Μάσχα
Προβολές Μάριος Γαμπιεράκης
Βοηθός σκηνοθέτη Άννα-Μαρία Ιακώβου

Ζάνα Ελένη Ουζουνίδου
Ιντό Λεονάρδος Μπατής

Μουσικό σύνολο Σμάρι:
Σίμος Παπασπύρου Νέυ
Νίκος Παραουλάκης Νέυ
Στρατής Ψαραδέλλης Πολίτικη λύρα
Μάρθα Μαυροειδή Λάφτα, φωνή
Γιώργος Ταμιωλάκης Βιολοντσέλο
Γιώργος Βεντουρής Κοντραμπάσο

Συμμετέχει ο Φώτης Σιώτας Βιολί, φωνή

Πέμπτη 30 & Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 21:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Πλατεία: 15€, 10€ (μειωμένο)
Κεντρικό θεωρείο, θεωρεία: 10€, 8€ (μειωμένο)

Για εισιτήρια πατήστε εδώ: https://www.tch.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=3&tcheid=3473

Διοργάνωση: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 60ΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επιχείρησε να ταξιδέψει με πλαστό διαβατήριο στο Ισραήλ – Συνελήφθη στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Χανιά: “Ήταν θέμα χρόνου να βγάλει κάποιος από τη μέση τον 52χρονο” λέει συγγενής του 23χρονου που σκότωσε τον θείο του στην Κίσσαμο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Αλεξανδρούπολη: Συνελήφθησαν τρεις διακινητές για παράνομη μεταφορά μεταναστών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κύπελλο Ελλάδας: “Καθάρισε” την ΑΕΛ μέσα σε ένα ημίχρονο ο ΠΑΟΚ, πρώτο επαγγελματικό γκολ για τον Μύθου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Εντοπίστηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κάνναβης στον Πειραιά – Δύο συλλήψεις

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Γιώργος Κακοσαίος: Δέχομαι φλερτ, όπως και αρνητικά σχόλια στα social media