Ζουράρις: Τον ζωντανό ακόμη Μητσοτάκη θα τον σκοτώσουν οι πεθαμένοι, οι νεκροί των Τεμπών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

“Τον ζωντανό ακόμη Μητσοτάκη θα τον σκοτώσουν οι πεθαμένοι, οι νεκροί των Τεμπών”, δήλωσε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 o πρώην βουλευτής και υφυπουργός Παιδείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ Κώστας Ζουράρις.

“Στους επόμενους μήνες, η ανατροπή του Μητσοτάκη δεν θα έρθει κυρίως από το παλιό σύστημα, δηλαδή ΠΑΣΟΚ, Αριστερά, πολυδιάσπαση μέσα στη Δεξιά. Θα γίνει κυρίως εάν εμφανιστεί κάτι σαν κίνημα ή κάτι σαν εκδήλωση από τους συγγενείς του τραγικού των Τεμπών”, είπε ο κ. Ζουράρις μιλώντας στη δημοσιογράφο Βιργινία Δημαρέση.

“Νομίζω ότι οι συγγενείς των νεκρών θα κρίνουν τις εκλογές αυτή τη φορά”, είπε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο μεγάλο συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου και τις εκδηλώσεις που ακολούθησαν λέγοντας πως “Δείχνει ότι υπάρχει αυτή η τάση. Δηλαδή, από τις δημόσιες εκδηλώσεις που γίνονται, τα συλλαλητήρια που γίνονται στην Ελλάδα, υπήρξε μια παλλαϊκή συμμετοχή στα συλλαλητήρια και δείχνει ότι υπάρχει η τάση να υπάρξει νέμεσις, να υπάρξει η τίσις. 

Ερωτηθείς, για το αν θα φέρει ο Αλέξης Τσίπρας την πτώση Μητσοτάκη και την ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό, ο Κώστας Ζουράρις είπε “υποθέτω πως, όπως εμφανίζονται τώρα τα πράγματα, δηλαδή μόνος μου κάνω ένα κόμμα και κατεβαίνω, όχι… αλλά σε συνδυασμό και σε συντονισμό με άλλες κινήσεις, ναι”

Κώστας Ζουράρις

