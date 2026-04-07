MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κύριε Μητσοτάκη, το απόστημα του παρακράτους διαφθοράς θα σπάσει – Το υπόσχομαι

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σφοδρή επίθεση εξαπολύει στην κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι η ίδια είναι αυτή που θα σπάσει «το απόστημα του παρακράτους διαφθοράς» που «διευθύνει η κυβέρνηση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με μία μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει απευθυνόμενη στον πρωθυπουργό: «Κύριε Μητσοτάκη, αυτοί σας μείνανε: οι Βορίδηδες, οι Φλωρίδηδες, οι Γεωργιάδηδες, οι Σεβαστίδηδες και με αυτούς προσπαθείτε να πλήξετε τους καθαρούς ανθρώπους, που δίνουν μάχη απέναντι στο Παρακράτος Διαφθοράς της Εγκληματικής Οργάνωσης που διευθύνετε, την ώρα που έρχονται βροχή οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου δηλώνει: «Το απόστημα θα σπάσει! Ό,τι και να κάνετε! Είναι πολλά τα χρόνια παρακράτους, παραδικαστικής λειτουργίας και διαφθοράς και μεγάλη η διάβρωση που έχετε πετύχει, αλλά θα σπάσει. Θα το σπάω εγώ, σας το υπόσχομαι! Δεν θα αφήσουμε άλλο να παίζετε τις ζωές και τις τύχες των ανθρώπων στα στημένα σας παιχνίδια, στις στημένες δίκες, στις στημένες ψηφοφορίες, στις στημένες επικοινωνιακές εκστρατείες».

Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Καστίγιο για Μιρτσέα Λουτσέσκου: “Δεν με άφησες να δω τη μάνα μου όταν μπήκε σε κώμα, ούτε να την αποχαιρετήσω στην κηδεία”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες αντικατάστασης στηθαίων στην 27η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας από την ΠΚΜ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Φωκίδα: Συνελήφθη γυναίκα που προσπάθησε να περάσει ναρκωτικά μέσα στις φυλακές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: “Σαφάρι” της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος – 14 “καμπάνες” για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Άντζελα Γκερέκου: Νιώθω ευλογημένη – Τόσα χρόνια στην Κέρκυρα και κάθε φορά είναι σαν πρώτη φορά

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Σύγκρουση τρένου με στρατιωτικό φορτηγό στη Γαλλία – Νεκρός ο οδηγός, 27 οι τραυματίες