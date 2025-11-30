MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάτω τα χέρια από τους αγρότες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Να αποσύρει η κυβέρνηση τις αστυνομικές δυνάμεις από τα μπλόκα των αγροτών, ζητά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει:

«Κύριε Μητσοτάκη, κύριε Χρυσοχοΐδη, στη Σεμερτζίδου και στον Φραπέ αμύθητα λεφτά, στους αγρότες στη Νίκαια ξύλο και χημικά!

Κάτω τα χέρια από τους αγρότες!

Θα βρείτε όλη την κοινωνία μπροστά σας!

Πληροφορούμαι ότι αστυνομικές δυνάμεις χτυπούν, συλλαμβάνουν και ρίχνουν χημικά στη συγκέντρωση των αγροτών. Πρόκειται για αντιδημοκρατική πράξη αυταρχισμού απέναντι στα δίκαια αιτήματα των πραγματικών αγροτών, τους οποίους έχετε οδηγήσει στην εξαθλίωση, την ώρα που κάνετε πάρτυ μαζί με τα λαμόγια-κολλητούς σας! Σας καλώ να αποσύρετε τις αστυνομικές δυνάμεις τώρα!»

Αγρότες Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λούτσα: Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς – Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Αλεξάνδρεια: Αγρότες συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ στη λαϊκή αγορά – Αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους, δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πλατύκαμπος: Αγρότες επιτέθηκαν σε περιπολικό που τους έκλεισε τον δρόμο – Του έσπασαν το παρμπρίζ, έπεσαν χημικά, δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις – Δύο μεγάλα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μαρία Κορινθίου: Είδα πάρα πολύ τοξικότητα και προτίμησα να προφυλάξω την ψυχική μου γαλήνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 43 λεπτά πριν

Λούτσα: Ήρθε στην Ελλάδα για την ορκωμοσία της συντρόφου του ο 24χρονος που σκοτώθηκε – “Λυπάμαι για το παιδί” λέει η μητέρα του οδηγού