ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έγινε πυροσβέστης, αγρότισσα και αρχαία Ελληνίδα με τη βοήθεια της ΑΙ – Δείτε βίντεο και φωτο

|
THESTIVAL TEAM

Την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη επιστράτευσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες για την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παρουσίασε τους άξονες του προγράμματος σε διάφορους τομείς ακριβώς πίσω της μέσα από ένα τεράστιο video wall εμφανίζονταν η ίδια ντυμένη ανάλογα με τον τομέα που αναφερόταν.

Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρουσιάστηκε ως πυροσβέστης, παιδί, μητέρα, αγρότισσα, γιατρός, δικαστής, οικονομολόγος μέχρι και ελασματουργός!

«Ο άνθρωπος μπροστά. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη της Πλεύσης Ελευθερίας, που βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Ένα δίκτυο ανθρώπων εργάζεται για το πρόγραμμά μας. Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Έχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα, ενώ εργάστηκαν και άλλοι από όλο τον πλανήτη» τόνισε μεταξύ άλλων η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Επιπλέον, η κα Κωνσταντοπούλου παρουσιάστηκε ως στρατιωτικός του ’40 (για τις γερμανικές αποζημιώσεις) αλλά και αρχαία Ελληνίδα (για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα).

Δείτε φωτογραφίες του Intime:

Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime
Φωτογραφία: Intime

Ζωή Κωνσταντοπούλου

