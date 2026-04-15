Ζαχαριάδης: Ντροπιαστική εξέλιξη για τον δημόσιο βίο η υπόθεση Λαζαρίδη

«Είναι μια ντροπιαστική εξέλιξη για τον δημόσιο βίο και για τον δημόσιο χώρο, γιατί ο κ. Λαζαρίδης ήρθε κι έγινε υφυπουργός για να καλύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ξεσπάει ένα άλλο σκάνδαλο», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1. «Εδώ δεν χρειάζεται να πεις είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΝΔ για να καταλάβεις ότι όταν για να μπεις σε μια θέση υπάρχει η προϋπόθεση πτυχίο Ανώτατης Σχολής και δεν το έχεις. Αυτό είναι απάτη και παρανομία, και να γίνει αυτό που θα γινότανε σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα αντί να τον παραιτήσει, τον στηρίξει και τον καλύπτει και βγαίνει με προκλητικό τρόπο χθες και λέει διάφορα απίστευτα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι και Αριστεροί και Δεξιοί και Κεντρώοι ντρέπονται για αυτές τις απάτες στο δημόσιο βίο και για αυτά τα ψέματα. Εδώ όμως έχουμε μια κυβέρνηση με γαλάζια σκάνδαλα και με γαλάζιες απάτες», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς αν επιμένουν στην πρόταση μομφής για την κυβέρνηση, ο κ. Ζαχαριάδης απάντησε: «Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες, είναι σκάνδαλο πάνω στο σκάνδαλο. Δεν συμφωνώ με ένα επιχείρημα που ακούω σε κύκλους της αντιπολίτευσης ότι άμα κάνουμε πρόταση δυσπιστίας θα δυναμώσουμε την κυβέρνηση. Αν υπάρχει αυτή η άποψη στον προοδευτικό χώρο σε κάποιους οι οποίοι γίνανε από σπόντα αξιωματική αντιπολίτευση αλλά δεν ασκούν τα καθήκοντα της αξιωματικής αντιπολίτευσης… Το ΠΑΣΟΚ έλεγε πριν από 15 μέρες ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε πρόταση δυσπιστίας για το ζήτημα του κράτους δικαίου και έλεγε στα άλλα κόμματα ότι «θέλω να τη στηρίξετε», εμείς θα την στηρίζαμε. Δεν την έκανε, δεν ξέρω τους λόγους για τους οποίους επέλεξε να μην το κάνει ήρθε όμως μετά η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και λέει «μην την κάνουμε (την πρόταση δυσπιστίας) γιατί θα δυναμώσει η κυβέρνηση». Γιατί θα δυναμώσει με την μια πρόταση δυσπιστίας και δεν θα δυναμώσει με την άλλη;».

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Ζαχαριάδης είπε: «Πρέπει να κινηθούμε αποφασιστικά, γρήγορα, όχι βιαστικά και ο χώρος ο οποίος επιθυμεί να προχωρήσει με διαδικασίες ενωτικές και ανασυνθετικές την επόμενη περίοδο να το κάνει. Νομίζω ότι σε πολιτικό και ψυχολογικό επίπεδο έχουνε γίνει αρκετά τέτοια βήματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κατατεθειμένη πρόταση». «Ο ίδιος ο Φάμελλος έχει πει ότι «για μένα πάνω απ’ όλα είναι η ενότητα του χώρου» αυτό δείχνει και πολιτικό μέγεθός για τον Σωκράτη Φάμελλο αλλά και την αντίληψη για κάτι ευρύτερο. Όλοι θα πρέπει να κινηθούμε με αυτό το σκοπό. Θα πρέπει να επιλέξουμε, αφού κάτσουμε σε ένα τραπέζι ενότητας, διαλόγου και συνεργασίας ως επικεφαλής αυτόν ο οποίος μπορεί να μας πάει πιο ψηλά», συμπλήρωσε. «Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας με την τελευταία του συνέντευξη έδωσε μια σειρά από απαντήσεις και τοποθετήσεις σε ζητήματα που κάποιοι μπορεί να είχαν μια διαφορετική οπτική. Πρώτον ότι οι σύντροφοι όλοι είναι καλοδεχούμενοι και βεβαίως ότι σέβεται την αυτοτέλεια των κομμάτων κλπ. Νομίζω ότι θα προχωρήσουμε και νομίζω ότι ο χώρος θα ανασυντεθεί με στόχο την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές», κατέληξε.