Ζαχαριάδης για υποκλοπές: Το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται, τα στόματα ανοίγουν

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, καλεί την κυβέρνηση να απαντήσει μετά την τοποθέτηση του Ταλ Ντίλιαν σχετικά με το Predator:

«Δεν θα γίνω ο αποδιοπομπαίος τράγος, το Predator παρέχεται αποκλειστικά σε κυβερνήσεις και Αρχές ασφάλειας, αυτοί ορίζουν τους στόχους», ήταν η δήλωση του Ντίλιαν, όπως τονίζει ο κ. Ζαχαριάδης.

«Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μητσοτάκης; Ούτε τώρα θα μιλήσει ο κ. Μαρινάκης; Έστω η κ. Σδούκου; Το σκοτεινό πρόσωπο της κυβέρνησης αποκαλύπτεται, το πουλόβερ ξηλώνεται, τα στόματα ανοίγουν. Όσοι αγωνιστήκαμε από την πρώτη μέρα για να δοθούν απαντήσεις γι’ αυτή την δυσώδη υπόθεση αργά ή γρήγορα θα δικαιωθούμε κόντρα στον κυνισμό, τη συγκάλυψη και την αδιαφορία», σημειώνει στη δήλωσή του ο κ. Ζαχαριάδης.