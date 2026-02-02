Ζαχαριάδης για δήλωση Αλεξοπούλου: Η κυβέρνηση έχασε την επαφή με την πραγματικότητα

Κυνισμό και απουσία επαφής με την πραγματικότητα καταλογίζει στην κυβέρνηση ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Η πιο τρανή απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση έχει απολέσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και τα προβλήματα της πλειοψηφίας των πολιτών, δόθηκε σήμερα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Η επιλογή του κ. Μαρινάκη να υπερασπιστεί ουσιαστικά τη φράση ‘το τζάμπα πέθανε’ της κ. Αλεξοπούλου, δείχνει τον κυνισμό της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την απουσία επαφής με την πραγματικότητα. Δεν κράτησε την ελάχιστη απόσταση από τη δήλωση Αλεξοπούλου…

Μπορεί το κόμμα τους να κυβερνά χρωστώντας δανεικά και αγύριστα μισό δισεκατομμύριο ευρώ σε τράπεζες, αλλά ο ‘τζάμπας’ για τη ΝΔ και την κυβέρνηση είναι ο μισθοσυντήρητος που δυσκολεύεται να πληρώσει το ενοίκιο.

Η αδυναμία αυτοκριτικής, η αδυναμία παραδοχής λάθους, δείχνει αλαζονεία και έπαρση».