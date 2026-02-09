Ζαχαριάδης: Δεν μας ενδιαφέρει το σχέδιο διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, μας ενδιαφέρει η ενότητα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου

«Δεν είναι το αιτούμενο να αθροιστούν οι δυνάμεις του παρελθόντος. Το κρίσιμο στοιχείο είναι να συγκροτηθεί ένας πόλος ανταγωνιστικός στον κ. Μητσοτάκη», ανέφερε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά FM, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης, αναφερόμενος στις διεργασίες για την ενότητα στην ευρύτερη Κεντροαριστερά.

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα και τις πρωτοβουλίες του, είπε: «Με τον Αλέξη Τσίπρα είμαστε σύντροφοι. Έκανε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία στα Ιωάννινα και είχε σοβαρά πολιτικά και προγραμματικά στοιχεία, τα οποία νομίζω ότι θα συμβάλουν καταλυτικά την επόμενη περίοδο για την αναδιάταξη του χώρου».

Ακολούθως εξήγησε την πρόταση του κόμματος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν βλέπει αντιπαραθετικά το ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε πρόταση συνεργασίας, μας ενδιαφέρει μια πρόταση συνεργασίας. Δεν μας ενδιαφέρει ένα σενάριο διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, ένα ΠΑΣΟΚ-plus. Εμείς δεν έχουμε το σχέδιο να διευρύνουμε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Εμείς δεν λέμε σε στελέχη τα οποία είναι στο ΠΑΣΟΚ να έρθουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε ότι η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, ο Αλ. Τσίπρας. πρέπει να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι διαλόγου για να δούμε τι θα γίνει. Όχι να τραβάμε απ’ τα μαλλιά ο ένας τον άλλο. ‘Αρα, το ερώτημα θα πρέπει να τεθεί σε όσους ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ και ανακοινώθηκαν σήμερα από το ΠΑΣΟΚ. Πώς αντιλαμβάνονται αυτή τη μετατόπιση; Γιατί; Γιατί τα πρόσωπα τα οποία φαίνεται ότι κατεβαίνουν στις εκλογές του 2027, δεν είναι καινούργια σε σχέση με αυτά τα οποία είχαν κατέβει το 2023. ‘Αρα εδώ πρέπει να απαντηθεί από τους ίδιους τι άλλαξε».

Δίνοντας το ευρύτερο πλαίσιο σημείωσε: «Το δίλημμα θα είναι: Μητσοτάκης ή εκπρόσωπος από την προοδευτική παράταξη – και θα δούμε και ποιον θα βάλουμε επικεφαλής. Ας συμφωνήσουμε πολιτικά πρώτα, και θα δούμε με ποιον μπορούμε να πάμε καλύτερα στις εκλογές. Αυτόν θα βάλουμε, αυτόν που μπορεί να μας πάει ψηλότερα. Εφόσον όλοι στον χώρο λέμε ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι θέσεις, τα αξιώματα – και το λέει και ο Φάμελλος και ο Χαρίτσης και όλοι οι υπόλοιποι – πρέπει να κάτσουμε να δούμε ποιος έχει τις δυνατότητες να πάει καλύτερα εκλογικά και να τον βάλουμε επικεφαλής. Tο κρίσιμο στοιχείο δεν είναι ανακοινώσουμε τον επικεφαλής. Το ζήτημα είναι να κινητοποιήσουμε την κοινωνία και να βάλουμε τις προγραμματικές προϋποθέσεις. Και ένας κόσμος ο οποίος είχε πάρει απόσταση από εμάς, να μπει ξανά στο προσκήνιο. Δεν γίνεται αλλιώς πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή».