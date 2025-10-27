Ζαχαράκη: Το δημογραφικό αλλάζει τις δυναμικές των σχολείων – Αυξάνεται η στήριξη

Στις απαιτούμενες παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό τομέα για την κάλυψη των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, τα προγράμματα σπουδών, το εθνικό απολυτήριο, τις επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και άλλα ζητήματα, αναφέρθηκε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, οι αλλαγές στο δημογραφικό και τα περισσότερα είδη σχολείων, επέδρασαν στη διαδικασία κάλυψης των κενών, που υπάρχουν ακόμα και με νέες πιστώσεις από το Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι 15 Νοεμβρίου θα γίνει και η τρίτη φάση των αναπληρωτών. Ανέφερε ότι περίπου 3.500 είναι οι κενές θέσεις εκπαιδευτικών.

Παράλληλα αυξάνεται με αλματώδη τρόπο η παράλληλη στήριξη, όπως ανέφερε η υπουργός. Ένας στους τρείς εκπαιδευτικούς έχει διοριστεί μετά το 2020. Σήμερα υπηρετούν 36.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της στην ΕΡΤ η κ. Ζαχαράκη είπε: «Φέτος ξέρετε ότι εγκρίναμε, όπως και οι προκάτοχοί μου, όλα τα ολιγομελή τμήματα. Τι σημαίνει αυτό; Μικρά τμήματα παντού στην Ελλάδα.

Μπορεί να είναι σε ένα μικρό νησί, σε ένα δυσπρόσιτο ηπειρωτικό μέρος τρίτης λυκείου, για να μην χάνουν τα παιδιά τη δυνατότητα να κάνουν το μάθημα της ειδικότητάς τους, όπως επίσης να μπορούμε να προβλέπουμε όχι μόνο την επόμενη χρονιά αλλά και σε βάθος 5ετίας ποιες είναι οι ανάγκες και να πηγαίνουμε ανάλογα με αυτό στο Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών να το κάνουμε.

Βέβαια, επαναλαμβάνω ότι δεν είναι μια εύκολη άσκηση και αυτό μπορώ πραγματικά να σας το στοιχειοθετήσουν, διότι και οι νέοι τύποι σχολείων και επαναλαμβάνω ότι δημιουργούν πολλαπλές ανάγκες και μάλιστα αλλάζουν και τη γεωγραφική διανομή και κατανομή των καθηγητών. Αλλά και το δημογραφικό θα μας φέρει προ πολύ σημαντικών αποφάσεων».

Ως προς το στεγαστικό ζήτημα που αντιμετωπίζουν όσοι διορίζονται σε μέρη μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, υπάρχει συνεργασία με τους Δήμους για να δημιουργηθούν δωμάτια για τους αναπληρωτές, με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ υπάρχουν Δήμοι που δίνουν και σχετικό επίδομα για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.

«Βάζουμε μικρά λιθαράκια για να βελτιώσουμε την εικόνα της Παιδείας, η αλλαγή πρέπει να ξεκινήσει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», τόνισε η κ. Ζαχαράκη.