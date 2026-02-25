Ζ. Κωνσταντοπούλου: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν κλείνει όσο και αν προσπαθούν να το κλείσουν

«Παρακολουθούμε άλλη μία επιχείρηση συγκάλυψης ενός μείζονος σκανδάλου, του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο έχει ευθεία μείζονα εμπλοκή ο ίδιος ο πρωθυπουργός», δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σε δημοσιογράφους στο περιστύλιο της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει πέσει να μπαζώσει την υπόθεση και να την κλείσει», επισημαίνοντας ότι το κόμμα της «δεν θα συμπράξει σε αυτή την επιχείρηση, αλλά θα παλέψουμε μέχρι και την τελευταία στιγμή, και η τελευταία στιγμή δεν είναι μόνον αύριο, για να συνεχιστεί η διερεύνηση της Εξεταστικής Επιτροπής και κυρίως για να καθίσουν στο σκαμνί όλοι εκείνοι που ενέχονται σε οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του Δημοσίου, όλοι εκείνοι που εμπλέκονται στην εγκληματική οργάνωση την οποία δείχνουν οι Ευρωπαίες Εισαγγελείς με το διαβιβαστικό τους έγγραφο».

Σύμφωνα με την κυρία Κωνσταντοπούλου «είναι σαφές ότι υπάρχει μείζων ποινική ευθύνη Βορίδη, Αυγενάκη, κυρίως όμως είναι σαφές ότι υπάρχει μείζων ποινική ευθύνη Μητσοτάκη».

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ λοιπόν δεν κλείνει, όσο και αν προσπαθούν να το κλείσουν, και για εμάς θα παραμείνει ορθάνοιχτο. Είναι εξάλλου εν εξελίξει μια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα γύρω από το σκάνδαλο, με καταστροφή στοιχείων, είδαμε να πετιούνται κούτες του ΟΠΕΚΕΠΕ από μπαλκόνια, με εξαπάτηση των αρμοδίων Αρχών, είδαμε να παραιτούνται οι σημερινοί, μέχρι και προχτές, λογιστές που ορίστηκαν για τον οικονομικό έλεγχο στο πεδίο του ΟΠΕΚΕΠΕ και να καταγγέλλουν απάτη που μαίνεται και σήμερα», σημείωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συμπλήρωσε:

«Και βεβαίως είδαμε και ακούσαμε και πιστοποιήσαμε ότι γύρω από την εμπλοκή κυβερνητικών και κομματικών προσώπων της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο και στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζονται παιχνίδια εκβιασμών, διακίνησης περιεχομένου που εμπίπτει στο απόρρητο των επικοινωνιών και στο δικαστικό απόρρητο και διαχείρισης της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας από τον κ. Μητσοτάκη μέσω του κ. Μυλωνάκη. Να είναι λοιπόν σίγουροι οι εμπλεκόμενοι ότι εμείς δεν πρόκειται να συναινέσουμε ούτε και να συμπράξουμε σε μια κακοστημένη παράσταση κλεισίματος εργασιών της Επιτροπής. Θα εμείνουμε και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους για τη συνέχιση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής και για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής.

Προειδοποιώ ότι τα αδικήματα δεν εμπίπτουν στον Νόμο περί Ευθύνης Υπουργών και επομένως να μην βαυκαλίζονται ότι γλύτωσαν. Και τέλος προειδοποιώ ότι όσο σκοτεινές κι αν είναι αυτές οι μέρες θα τελειώσουν. Και διαβεβαιώνω τους πολίτες, όταν η αλήθεια λάμψει τότε όλοι αυτοί που σήμερα καγχάζουν και καταπιέζουν αυτοί που επιτίθενται στους εργαζόμενους υγειονομικούς και γιατρούς, αυτοί που κραυγάζουν καθεστωτικά και δένουν πισθάγκωνα γιατρούς γιατί διαμαρτύρονται για τις συνθήκες του ΕΣΥ, όλοι αυτοί θα πάνε εκεί όπου ανήκουν, στη φυλακή».