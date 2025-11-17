Ζ. Κωνσταντοπούλου: Οι μόνοι που στήριξαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι

«Η εικόνα και η κατάσταση της Βουλής για τρίτη συνεχόμενη επέτειο του Πολυτεχνείου είναι θλιβερή. Μου προκαλεί ντροπή η άδεια Βουλή», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα (17/11) στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι «δεν τιμάμε έτσι τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν, τους νέους και τις νέες, τους φοιτητές, τις φοιτήτριες, τους εργαζόμενους, τους μαθητές και τις μαθήτριες που βρέθηκαν συνειδητά στον χώρο του Πολυτεχνείου, αγωνίστηκαν, δεν δραπέτευσαν και έγραψαν μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας μας».

Η κυρία Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «η Δημοκρατία είναι συμμετοχή, ζωντάνια και ανταλλαγή» ενώ ανέφερε ότι «οι μόνοι που στήριξαν την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ήταν οι πολιτικοί κρατούμενοι». Συμπλήρωσε ότι «πεισματικά οι κυβερνήσεις σε όλη την μεταπολίτευση δεν απέδωσαν την τιμή που έπρεπε στον αντιδικτατορικό αγώνα. Δεν έχουμε ούτε μια εθνική επέτειο που να αναφέρεται στον πιο πρόσφατο αγώνα του λαού μας κατά της χούντας…».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής, το ψήφισμα που είχε καταθέσει το κόμμα της το 2023 «για να κηρυχθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου, εθνική επέτειος».