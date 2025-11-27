Ζ. Κωνσταντοπούλου: Κολυμπάνε στα λούσα και το χρήμα, αλλά η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια

«Μετά πολλών εμποδίων έγινε η εξέταση Σεμερτζίδου γιατί την προστάτευε η Νέα Δημοκρατία καθώς είναι μέλος του κόμματος όπως ο «Φραπές» και ο «Χασάπης» και άλλα κακοποιά στοιχεία», ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews η Ζωή Κωνστατοπούλου.

«Μού έκλειναν μικρόφωνα και προσπαθούσαν να διευκολύνουν ένα άτομο το οποίο με 14 στρέμματα κατάφερε επί Μητσοτάκη να πάρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ ενώ οι φτωχοί αγρότες στενάζουν. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση κυβερνητικής λαμογιάς», είπε η επικεφαλής της «Πλεύσης Ελευθερίας». Αφού ζήτησε να προβληθεί βίντεο 1,5 λεπτού «με όλα τα ψέματα», είπε ότι έκανε προσπάθεια να πείσει τον Διαμαντή Καραναστάση να μην παραιτηθεί αλλά, «το πόσο αντέχει ένας καθαρός άνθρωπος στις βρωμιές δεν είναι αυτονόητο». Σχετικά με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε για οργιώδη διαφήμιση από τα μέσα ενημέρωσης και τόνισε ότι ο πρώην Πρωθυπουργός «παρίστανε ανερυθρίαστα ότι δεν ξέρει τίποτα όταν το Μάτι είχε γίνει στάχτη και ήδη γνώριζαν για 60 – 70 νεκρούς.»

« Κολυμπάνε στα λούσα και το χρήμα, αλλά η προπαγάνδα και ψέμα έχουν κοντά ποδάρια. Ο κ. Καρανάστάσης παραιτήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο την βρωμιά, τις μύγες που έχουν καταλάβει το γάλα. Σας έχω δώσει βίντεο 1,5 λεπτού με όλα τα ψέματα ενώ λοιδωρούν και προσβάλοουν τον κ. Καραναστάση. Δεκ έκαναν έτσι ούτε όταν ο Σαμαράς έριξε τον Μητσοτάκη. Βρωμιά είναι ότι παραμένει βουλευτής και δεν παραιτείται ο Καραμανλής των Τεμπών, ότι δεν παραιτείται ο Τριαντόπουλος του μπαζώματος των Τεμπών , ο Μάκης Βορίδης, ο Λευτέρης Αυγενάκης που δέρνει άμα λάχει ο Κυριαζίδης, ο επαγγελματίας ψεύτης που έγλυφε τον Καραναστάση, Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος βγαίνει τώρα και λέει ότι ο Καραναστάσης είναι άφαντος στη Βουλή», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Ομολόγησε ο Γεωργιάδης ο αρνητής των Τεμπών»

Σχετικά με την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ο Γεωργιάδης ο οποίος επιτίθεται στην Πλεύση Ελευθερίας με ψέματα που αναγκάστηκε χθες να ομολογήσει και να ανασκευάσει έλεγε για το πόσα χρήματα ξοδεύουν για να γίνουν βουλευτές ώστε να χαίρουν ασυλίας και να εξασφαλίζουν και άλλα εισοδήματα από τη βουλευτική θέση και την καρέκλα. Μιλάμε για πρόσωπα εντελώς βουτηγμένα στο βούρκο.

Μέχρι χθες. έλεγε ότι ο Καραναστάσης δεν ήταν εκλεγμένος και πήρε τη θέση της κυρίας Δημοπούλου που βγήκε και είπε ότι δεν ήταν ποτέ εκλεγμένη και ζήτησε να μην ξαναπιάσουν το όνομα της διευκρινίζοντας ότι στηρίζει Καραναστάση και Κωνσταντοπούλου.

Σας προσκαλώ να μου πείτε αν υπάρχει άλλος βουλευτής που αφήνει ασυλία και προνόμια. Οφείλω να αναδείξω ότι έχουμε τους πιο καθαρούς ανθρώπους, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζοντας ότι και στην ΕΡΤ θέλουν να ακουστεί όσα λέει ο Γεωργιάδης, ο αρνητής του Ολοκαυτώματος, των νεκρών του Πολυτεχνείου της γενοκτονίας στη Γάζα και των Τεμπών». Μάλιστα η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμπλήρωσε ότι «αποδείχτηκε ότι λέει ψέματα ο κ. Μπιμπίλας έχει εκλεγεί με το σπαθί του όπως όλοι οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας κόντρα στην μαζική επίθεση λάσπης για να μην μπει το κόμμα στη Βουλή».

«Το γεγονός ότι έχετε να με καλέσετε ένα χρόνο δεν είναι τυχαίο κσι παριστάνετε κιόλας ότι δεν ξέρετε», πρόσθεσε.

«Κάθε ψέμα που λέει ο Τσίπρας είμαι εδώ να το διαψεύσω»

«Δεν το έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο αλλά είναι οργιώδης η διαφήμιση από μέσα ενημέρωσης για να πουλήσει το βιβλίο άρα υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Είδα τι έγραψε για το Μάτι με αφορμή και μόνο την προσπάθεια να καλύψει τις ευθύνες. Δεν είναι Δικαιοσύνη να δικάζεται η υπόθεση σαν πλημμέλημα, να μην πηγαίνει ποτέ φυλακή πολιτικό πρόσωπο. Υπάρχει 25χρονος που πνίγηκε γιατί κανείς δεν έκανε περισυλλογή όσων βρίσκονταν στη θάλασσα. Την πρώτη μήνυση την κάναμε εμείς. Ο Τσίπρας παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα. Το Μάτι είχε γίνει στάχτη και ήδη γνώριζαν για τους πρώτους 60 – 70 νεκρούς και εκείνος βγήκε ανερυθρίαστα στις κάμερες και παρίστανε ότι δεν ξέρει τίποτα», τόνισε.

Ανέφερε επίσης ότι με όσα γράφονται αποδεικνύεται ότι ήταν ο Τσίπρας που διοχέτευε όσα δηλητηριώδη δημοσιεύονταν εναντίον της και χαρακτήρισε εντυπωσιακό ότι στις πρώτες πέντε σελίδες του βιβλίου αναφέρονται καλά λόγια για την Ντόρα Μπακογιάννη.