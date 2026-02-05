Υπουργείο Ναυτιλίας για την τραγωδία στη Χίο: Κανένα ίχνος ζωής από τις έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα

Σε εξέλιξη παραμένει η διερεύνηση της πολύνεκρης τραγωδίας που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και 25 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται και σήμερα στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή πέντε περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, τριών περιπολικών οχημάτων από ξηράς με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, καθώς και ενός ελικοπτέρου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από αέρος.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αρνητικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, συνελήφθη τις βραδινές ώρες της Τρίτης ένας 31χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Μαρόκου, εκ των διασωθέντων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων επιβαινόντων.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 περί «διευκόλυνσης», του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 περί «παράνομης εισόδου στον ελλαδικό χώρο», καθώς και για τα αδικήματα της πρόκλησης ναυαγίου και της απείθειας, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.