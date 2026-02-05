MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Ναυτιλίας για την τραγωδία στη Χίο: Κανένα ίχνος ζωής από τις έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη παραμένει η διερεύνηση της πολύνεκρης τραγωδίας που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου Χίου, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι και 25 τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ναυτιλίας, οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται και σήμερα στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, με τη συμμετοχή πέντε περιπολικών σκαφών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής, τριών περιπολικών οχημάτων από ξηράς με στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου και του Λιμενικού Σταθμού Καρδαμύλων, καθώς και ενός ελικοπτέρου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από αέρος.

Μέχρι στιγμής, τα αποτελέσματα των ερευνών είναι αρνητικά.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, συνελήφθη τις βραδινές ώρες της Τρίτης ένας 31χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Μαρόκου, εκ των διασωθέντων. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων επιβαινόντων.

Σε βάρος του 31χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 περί «διευκόλυνσης», του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 περί «παράνομης εισόδου στον ελλαδικό χώρο», καθώς και για τα αδικήματα της πρόκλησης ναυαγίου και της απείθειας, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Υπουργείο Ναυτιλίας Χίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Λατινοπούλου: Εύγε στους ήρωες του Λιμενικού που με κίνδυνο της ζωής τους αντιμετώπισαν τους λαθρομετανάστες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Συντάξεις Μαρτίου: Πότε καταβάλλονται – Αναλυτικά οι ημερομηνίες ανά ταμείο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Νεκρός 57χρονος σε τροχαίο δυστύχημα στην Θηβών-Χαλκίδας: Άμορφη μάζα σιδερικών το αυτοκίνητό του – Δείτε φωτογραφίες

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Ευρυδίκη Παπαδοπούλου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Δεν πίστευα ότι θα είμαι ζωντανή, με είχαν ξοφλημένη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κεραμέως: Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις μισθών και παροχών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Πρόταση για τη δημιουργία της πλατφόρμας ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ για τον έλεγχο του δημόσιου χρήματος