Υπουργείο Εξωτερικών για επιθέσεις σε χριστιανική κοινότητα στη Συρία: Παρακολουθούμε στενά την υπόθεση

Φωτογραφία: Intime
Το ΥΠΕΞ με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ τόνισε απόψε ότι παρακολουθεί στενά «με ανησυχία την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια, μια πόλη με κυρίως ελληνορθόδοξο πληθυσμό». Το ΥΠΕΞ επισημαίνει ότι λαμβάνει υπόψη την ανακοίνωση της συριακής κυβέρνησης σχετικά με τη διερεύνηση των επεισοδίων που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην πόλη και ζητά την ταχεία εφαρμογή της. «Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας για μια ειρηνική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση που θα διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των Σύριων, ανεξαρτήτως θρησκευτικού ή εθνοτικού υπόβαθρου. Οι Χριστιανοί παραμένουν ιστορικό και αναπόσπαστο κομμάτι της ποικιλόμορφης κοινωνίας της Συρίας.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει την ετοιμότητά της να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας. Θα αναμένουμε επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας» τόνισε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

