MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: “Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

«Η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και όλες οι διπλωματικές Αρχές του εξωτερικού βρίσκονται από την πρώτη στιγμή της κρίσης σε διαρκή ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του σχετικά με φερόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Επισημαίνει ότι «η επιχείρηση είναι πρωτόγνωρη και εξαιρετικά δύσκολη, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ συντελεστεί από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες», και σημειώνει:

«Από την εκδήλωση του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών εργάζονται νυχθημερόν. Ιδίως η Κρυπτογραφική Υπηρεσία λειτουργεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός και του τελευταίου Έλληνα που επιθυμεί να αποχωρήσει από την περιοχή της κρίσης. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, οι εργαζόμενοι στην κρυπτογραφική υπηρεσία πραγματοποίησαν περισσότερες από 3000 τηλεφωνικές κλήσεις και δέχτηκε άνω των 1500 ηλεκτρονικών μηνυμάτων».

«Μετά από καθημερινή εξαντλητική αξιολόγηση συνθηκών ασφαλείας και λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της περιοχής, προγραμματίζονται διαρκώς ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού. Η οργάνωση της κάθε μίας από αυτές διενεργείται κάτω από ασφυκτική πίεση, η οποία προκύπτει από τα χρονικά παράθυρα ασφαλούς διενέργειας πτήσεων και τις οδηγίες ξένων αρχών που διαρκώς προσαρμόζονται», αναφέρει και τονίζει:

«Σε ένα από τα πλείστα εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την οργάνωση των επόμενων πτήσεων επαναπατρισμού, κατέστησαν εμφανείς οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών. Καμία εκούσια διαρροή προσωπικών στοιχείων δεν υπήρξε».

«Το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασφάλιση της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και θα προβεί στις δέουσες ενέργειες. Εντούτοις, η στοχοποίηση υπαλλήλων που επιτελούν το έργο τους υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υπερβαίνει κάθε μέτρο», επισημαίνει το υπουργείο και καταλήγει:

«Η μείζων διακύβευση ήταν και παραμένει η ασφαλής επιστροφή των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες».

ΥΠΕΞ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα στην Ευκαρπία – Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ουκρανία: Τραυματίες εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων σε Χάρκοβο και Ντνίπρο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Δένδιας: Η παρουσία Μακρόν σε Κύπρο-Κρήτη υπογραμμίζει τη σημασία της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Γαλλίας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Αύριο οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 18 ώρες πριν

Πεζεσκιάν σε Ερντογάν: Το Ιράν θα ερευνήσει την εκτόξευση πυραύλων στην Τουρκία

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Φιντάν σε Αραγτσί: Απαράδεκτη η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου