Υπεγράφη η συμφωνία για τη μεταφορά αμερικανικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία

Υπεγράφη στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, η ενεργειακή Συμφωνία για την μεταφορά LNG από την Ελλάδα στην Ουκρανία.

Η υπογραφή της Δήλωσης Προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Την συμφωνία υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί Ελλάδας και Ουκρανίας, ενώ το παρών έδωσε και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.