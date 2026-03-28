Ξενάγηση του υπουργού Εξωτερικών της Κύπρου από τον Κ. Γκιουλέκα στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου και τον Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη κ. Κωνσταντίνο Πολυκάρπου είχε σήμερα το μεσημέρι στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ξενάγησε προσωπικά τους δυο Κύπριους αξιωματούχους στην συλλογή του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αντάλλαξε εθιμοτυπικά δώρα με τον Κύπριο Υπουργό Εσωτερικών και αμφότεροι επιβεβαίωσαν το κλίμα αγαστής συνεργασίας και εθνικής αλληλεγγύης μεταξύ των δυο χωρών.

Ο Κύπριος Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για να τελέσει τα εγκαίνια της Έκθεσης «Αγωνίες – Διαμαντής», η οποία θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης από τις 29 Μαρτίου έως τις 31 Μαΐου 2026.

Δείτε φωτογραφίες:

Πολεμικό Μουσείο ΥΜΑΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε “Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη” για να υμνήσει τον μπασκετικό Άρη – Δείτε βίντεο

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Το βίντεο από τα έργα στο νοσοκομείο της Νίκαιας: “Τους χαλάσαμε το αφήγημα του καταρρέοντος ΕΣΥ” λέει ο Γεωργιάδης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 45 λεπτά πριν

Το αντίο της ΚΑΕ Άρης στη Μαρινέλλα

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Γιώργος Σαμπάνης: Αν δεν έγραφα, δεν θα μπορούσα να υπάρξω σε αυτό τον χώρο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους: Θα λάβουν έως 2,5 μισθούς επιπλέον συγκριτικά με το 2023

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Δ. Μάντζος: Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε, με τα πιο φωτεινά χρώματα