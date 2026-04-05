Βούλτεψη και Αναστασίου “αρπάχτηκαν” on air: “Ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας”

Για τα καλά άναψαν τα αίματα σε τηλεοπτική εκπομπή μεταξύ της βουλευτή της ΝΔ Σοφίας Βούλτεψη και της Βάσιας Αναστασίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Η Σοφία Βούλτεψη και η Βάσια Αναστασίου… ξέφυγαν σε εκπομπή της ΕΡΤ, όπου ήταν καλεσμένες και αντάλλαξαν βαριές κουβέντες.

Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η Βάσια Αναστασίου έκανε αναφορά στην ηλικία της. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Σοφίας Βούλτεψη, η οποία ζήτησε να σταματήσει η αναφορά σε ζητήματα ηλικίας και καταγωγής.

«Βάσια μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θέλω να ξανακούσω πότε γεννήθηκες», ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Βούλτεψη, με την Βάσια Αναστασίου να απαντά: «Κυρία Σοφία, εσείς είστε η Ελλάδα του 2.0, δεν είμαστε εμείς».

Από την πλευρά της η Σοφία Βούλτεψη επέμεινε ότι δεν χρειάζεται κάποιος να έχει ζήσει γεγονότα προκειμένου να έχει άποψη: «Ούτε το 1821 είχαμε γεννηθεί, ούτε στους εμφυλίους, ούτε το 1940, αλλά έχουμε άποψη. Δεν θα ξαναπείτε “δεν είχατε γεννηθεί τότε”. Άμα δεν είχατε γεννηθεί, ξαναμπείτε στην κοιλιά της μαμάς σας και περιμένετε να γεννηθείτε».

Η βουλευτής της ΝΔ συνέχισε λέγοντας για το ΠΑΣΟΚ ότι «έρχονται και μας κάνουν τις παρθένες!», με τον παρουσιαστή Δημήτρη Κοτταρίδη να λέει ότι πρώτη φορά έβλεπε τέτοιο πράγμα. Η Σοφία Βούλτεψη δεν σταμάτησε και του απάντησε: «Άστα αυτά, κάθε φορά τα ίδια λες!».

Βάσια Αναστασίου Σοφία Βούλτεψη

