MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία για την φορολογική μεταρρύθμιση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στην Ολομέλεια συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία».

Η κυβερνητική πλειοψηφία έχει θέσει το νομοσχέδιο σε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής, των άρθρων και το σύνολο που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα.

Κατά την πρώτη ημέρα συζήτησης του σχεδίου νόμου τοποθετήθηκαν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων και εξήντα βουλευτές. Συνολικά έχουν ζητήσει να μιλήσουν 87 βουλευτές.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε παρέμβαση και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να κάνει την βασική του ομιλία επί του σχεδίου νόμου. Παρεμβάσεις και τοποθετήσεις έκαναν χθες και οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας.

Βουλή

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

Περιπολικό αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Εξιχνίαση τηλεφωνικών απατών σε βάρος ηλικιωμένων στη Βέροια – Απέσπασαν κοσμήματα αξίας 16.000 ευρώ και μετρητά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Διαμαντής Γκολιδάκης για την ενεργειακή συμφωνία: Σήμερα η Ελλάδα δυναμώνει!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 43 λεπτά πριν

Καραχάλιος: Η Καρυστιανού ψήφισε παλιά ΝΔ και δεν ήξερε ποιος είμαι όταν με φώναξε;

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Μητσοτάκης: Ιστορική στιγμή η συμφωνία με την ExxonMobil για γεωτρήσεις στο Ιόνιο

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Ισραήλ: Ανακοίνωσε φορολογικά προνόμια για όσους μετακομίσουν στη χώρα το 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση για τον αγροτικό κόσμο η κατάθεση Αυγενάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Σιωπή, υπεκφυγές και κομματική προστασία