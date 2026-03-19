Βουλή: Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο της κύρωσης των μέτρων για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

Εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση σήμερα στην Ολομέλεια το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης «Κύρωση της από 11.3.2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για την ανάσχεση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας” (Α΄37)».

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με την θετική ψήφο της ΝΔ. Το καταψήφισαν ψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν για εκφράσουν την τελική τους θέση σήμερα στην Ολομέλεια.

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν και περιλαμβάνονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέπουν πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και 61 κατηγορίες βασικών προϊόντων και είδη καθημερινής χρήσης για τα νοικοκυριά. Επίσης, προβλέπονται βαριά πρόστιμα που αναλογικά φθάνουν έως και τα 5 εκατ. ευρώ, η δημοσιοποίηση των ονομάτων των παραβατών, ενώ σε περίπτωση παρεμπόδισης των ελέγχων, απόκρυψης ή παραποίησης στοιχείων μπορεί να επιβληθεί επιπλέον πρόστιμο έως 50.000 ευρώ. Τα μέτρα έχει οριστεί να ισχύσουν έως τις 30 Ιουνίου 2026, εάν και προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν συντρέχουν λόγοι με Υπουργική Απόφαση αυτά να μπορούν να ανασταλούν. Την εφαρμογή των μέτρων και τους ελέγχους αναλαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα οι ρυθμίσεις προβλέπουν ότι οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που προμηθεύουν πρατήρια δεν μπορούν να επιβάλλουν ποσό μεγαλύτερο από 0,05 ευρώ ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια για την αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης. Στα πρατήρια λιανικής τίθεται ανώτατο περιθώριο 0,12 ευρώ ανά λίτρο πάνω από την τιμή προμήθειας κατά την πώληση προς τους καταναλωτές. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται ειδική πρόβλεψη, καθώς θα μπορεί να προστεθεί επιπλέον κόστος διανομής.

Για τα 61 βασικά αγαθά καθημερινής κατανάλωσης απαγορεύεται το μεικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από τον μέσο όρο του 2025 για αγαθά που είναι απαραίτητα για τη διατροφή και τη διαβίωση.

