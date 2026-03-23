Βουλή: Ορκίστηκε βουλευτής ο Βαγγέλης Γιαννακούρας – Πήρε την έδρα του Κωνσταντινόπουλου

Φωτογραφία: Intime
Με την απόδοση θρησκευτικού όρκου ορκίσθηκε σήμερα στην Ολομέλεια ως βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ ο Βαγγέλης Γιαννακούρας στη θέση του παραιτηθέντα, μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο ιατρός Βαγγέλης Γιαννακούρας κατέλαβε την έδρα ως πρώτος επιλαχών του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ στην περιφέρεια της Αρκαδίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βαγγέλης Γιαννακούρας

