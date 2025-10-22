Βουλή: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία στην τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το αίτημα υπογράφουν και οι 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται να προστεθεί στο αντίστοιχο του ΚΚΕ.

Η συζήτηση τόσο για την τροπολογία όσο και για το νομοσχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή, ενώ η ψηφοφορία, με βάση τον προγραμματισμό, αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:00.

Το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ

Προς τον Αξιότιμο Πρόεδρο της Βουλής

κ. Κακλαμάνη Νικήτα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Με βάση το άρθρο 72 του Κανονισμού της Βουλής, εμείς οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ που υπογράφουμε την παρούσα αίτηση, αιτούμεθα τη διενέργεια ψηφοφορίας με ονομαστική κλήση, επί της τροπολογίας με γενικό αριθμό 405 και ειδικό 11 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο: «Σύσταση και οργάνωση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Φάμελλος Σωκράτης

Καλαματιανός Διονύσης

Ακρίτα Έλενα

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γιώργος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Καραμέρος Γιώργος

Κασιμάτη Νίνα

Κεδίκογλου Συμεών

Κόκκαλης Βασίλης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γιώργος

Παππάς Νίκος

Πολάκης Παύλος

Τσαπανίδου Πόπη

Ψυχογιός Γιώργος